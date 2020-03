Quel avenir pour Blake Griffin ?

La saison 2019-2020 ne restera pas dans les annales du côté de Detroit. Perturbée tout au long de la saison par les blessures à répétition de ses joueurs majeurs, la franchise a entamé une opération reconstruction en se séparant de deux de ses plus gros contrats, Reggie Jackson et Andre Drummond.

Également blessé au genou gauche et à nouveau opéré début janvier, Blake Griffin, qui a fait une croix sur la saison, a assisté de loin au changement de braquet réalisé par son front-office, visant à profiter de cette fin d’exercice pour développer des jeunes et débloquer de la marge de manœuvre financière.

« A chaque fois qu’un nouveau front-office arrive, vous avez des décisions à prendre, a-t-il souligné sur le site de la NBA. Vous avez un an pour déterminer vos prochaines étapes. Ça peut évoluer, mais je trouve que c’est fluide. Mais clairement, ils ont senti qu’un changement était nécessaire, donc j’imagine qu’on peut dire que le premier changement a concerné Andre (Drummnond), par rapport au type de joueur qu’il est et aussi ce qu’il signifiait pour la franchise. Mais je ne me suis pas vraiment impliqué là-dedans. Quand le moment arrivera, j’aurai cette conversation, pour qu’on voit où on en est et où on veut aller ».

La santé avant les rumeurs de trade

Alors qu’il aurait pu être contraint, lui aussi, de quitter le navire, Blake Griffin s’est concentré sur quelque chose de bien plus important que d’éventuelles rumeurs de départ : sa santé et sa rééducation. L’objectif est simple, permettre à l’ailier fort de retrouver son meilleur niveau. L’ancien chouchou des Clippers est plus déterminé que jamais, lui qui n’a jamais pensé une seule seconde qu’il n’arriverait pas à relever le défi.

Pour Blake Griffin, le staff a pris « la bonne décision » d’arrêter les frais dès fin décembre, après avoir notamment joué avec le feu lors du premier tour des derniers playofffs face à Milwaukee. L’intérieur a également confié qu’il avait sans doute repris un peu trop tôt, manquant au passage les dix premiers matchs de saison régulière, ce qui annonçait plus ou moins la suite.

« Il était encore en phase de reprise, a-t-il expliqué au sujet de son genou lors de son training camp tumultueux. J’ai eu des moments où j’ai bien senti que je n’étais pas à 100%. Mais j’ai un peu eu cette petite voix au fond de mon esprit qui me disait d’ignorer la douleur, de passer outre et de dire, OK, si j’arrive à ce point, si je passe ce cap, tout ira bien. Et, je n’y suis jamais vraiment arrivé, c’était assez évident ».

Pour l’heure, Blake Griffin continue de travailler à sa rééducation. « C’est super, je me sens bien, assure-t-il. Je fais en sorte qu’on coche chaque case, en prenant la charge de travail au jour le jour, à la semaine, vraiment. On a en quelque sorte nos points de passage, notre plan sur la semaine. On fait notre travail et on va de l’avant ».

Le trentenaire devrait retrouver toutes ses sensations d’ici le mois de juin, et se retrouvera alors à l’aube d’un nouveau tournant de sa carrière. Nul doute que les Pistons seront très attentifs à son retour en forme avant de faire leur choix, continuer avec ou sans Blake Griffin.