Giannis Antetokounmpo explique ce qui a cloché face aux Lakers

Ce pourrait très bien être l’affiche des prochaines Finals, et les Lakers ont envoyé un message aux Bucks vendredi soir dans le duel entre les meilleures équipes de chaque conférence. Ce n’est qu’une hypothèse et il reste encore presque trois mois avant qu’elle puisse se produire, mais Giannis Antetokounmpo a eu le temps de tirer des enseignements de ce qui a cloché pour son équipe dans sa défaite.

« J’ai le sentiment qu’on a joué trop lentement en attaque » décrypte-t-il. « On remonte le ballon, on annonce ce qui va arriver. On joue contre LeBron, Markieff et AD sur demi-terrain, ils font 2m13, c’est dur d’avoir un tir ouvert ou de le créer. On doit jouer plus vite. Et défensivement, on leur a donné beaucoup de lancers-francs. »

Dans cette dernière catégorie, les Lakers ont terminé avec un 31/38, Milwaukee un 17/23. 14 points d’écart, alors qu’il y en a eu 10 à l’arrivée. « On n’a vraiment pas joué intelligemment » regrette-t-il. « Évidemment, on a fait de notre mieux. On se bat à chaque match, on essaie de rester au contact dans tous nos matchs, mais on a donné 31 lancers. On les a mis sur la ligne trop facilement. »

Quant à son duel avec LeBron James, très bon en défense sur lui, voici ce qu’il en retient. « C’est toujours bien de jouer contre un des meilleurs joueurs de la NBA. On le ressent à chaque fois qu’il a la balle en main, à chaque fois qu’on se retrouve face à lui… On peut sentir sa grandeur. Evidemment, j’ai déjà dit dans le passé que c’est ce que je voulais être. Il vient vers vous et il faut être prêt. Il faut être prêt à se battre et je pense que nous l’étions. »

Le prochain combat est prévu début juin si les Bucks et les Lakers se qualifient évidemment pour les Finals…