Premier triple-double en carrière pour un Aaron Gordon en pleine forme

Orlando-Minnesota cette nuit, début de quatrième quart-temps. Aaron Gordon trouve Terrence Ross en « backdoor » pour un joli dunk. Le deuxième va marquer 19 de ses 33 points dans ce dernier quart, le premier vient de valider son premier triple-double en carrière. Et le Magic va engranger une cinquième victoire en six matchs.

« Ils m’ont douché pour essayer de me refroidir. Ils auraient dû s’occuper de T-Ross. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça » raconte « AG » aux journalistes après la rencontre. Pourtant, il le sait bien. « Je préfère la victoire que les stats, n’importe quand. Ça a plus de valeur que n’importe quel stat. Les chiffres sont satisfaisants seulement si tu gagnes. » Donc ils le sont aujourd’hui, d’autant qu’ils symbolisent la bonne forme du 4e choix de Draft 2014.

De plus en plus créateur

Sur la série en cours de cinq victoires en six matchs, il compile ainsi 21.7 points de moyenne à 53% aux tirs dont 50% de loin, 10.2 rebonds, 7 passes avec presque une interception et deux contres en plus, en 40 minutes. « On le répète : il nous met dans une autre dimension » note Steve Clifford en évoquant le rythme de son joueur, de plus en plus à la création. « Il ne fait pas que scorer, il est partout. »

« Ces quatre derniers matchs sont parmi ses meilleurs, c’est sûr » ajoute Evan Fournier. « Il est efficace, et il fait tout. Il crée, il score. On a évidemment besoin qu’il continue comme ça. »

Ce triple-double (17 points, 12 passes, 11 rebonds) devrait aider à valider assez vite le ticket pour les playoffs : Orlando a huit victoires de retard sur Indiana, sixième, mais cinq d’avance sur Washington, neuvième.