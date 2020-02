Le MVP de la nuit : John Collins collectionne les grosses performances

« Si tu es en bonne santé et que tu joues comme ça, tu es notre deuxième All-Star », lâche, plus tôt cette semaine, Lloyd Pierce, en direction de John Collins. Ce dernier n’a pas déçu son coach, cette nuit face aux Nets, en signant une nouvelle performance de haut vol. Profitant de la faible intensité défensive adverse, l’intérieur a signé son 18e double-double de la saison avec ses 33 points (11/15 aux tirs) et 13 rebonds.

Oubliée sa suspension de 25 matches du début de saison, John Collins semble aujourd’hui être rentré dans une autre dimension. Sur ce mois de février, il tourne d’ailleurs à 26 points de moyenne (63.5% dont 53% de loin) et 10 rebonds. Son coach souhaite que son joueur continue de bosser et prenne pleinement conscience qu’il est l’option numéro 2 derrière le déjà étoilé Trae Young.

En attendant de faire équipe avec Clint Capela dans la raquette des Hawks, John Collins rappelle que ses objectifs pour cette saison était d’être plus polyvalent et encore plus à l’aise avec son tir : « J’essaie vraiment d’atteindre cet objectif et je pense être en bonne position pour en parler. Je vais juste essayer de continuer à shooter avec efficacité. Prendre de bons tirs m’a aidé. Je n’essaie pas de forcer ou de shooter en dehors de ma zone de confort. »

John Collins assure avoir beaucoup bossé sur son shoot durant son absence forcée. « J’ai eu beaucoup de temps pour y penser, » rapportait-il. « Ça n’a jamais vraiment été un obstacle pour moi de shooter. L’important est de continuer à le faire avec confiance. »

« Après un match, on se dit qu’il aurait pu prendre davantage de tirs à trois points, » reprend son coach. « Alors que durant le match, on réclame en permanence qu’il coupe au cercle. Parce qu’il a cette capacité à faire les deux, l’idée est de forcer l’adversaire à choisir entre la peste et le choléra. J’espère que c’est le début de quelque chose de spécial pour John Collins, parce que je crois que c’est le cas. »