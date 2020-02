Au tour de Giannis Antetokounmpo de répondre à James Harden

Giannis Antetokounmpo et James Harden ont visiblement des comptes à régler et des choses à se dire. Rappel des faits : le premier plaisante lors de la sélection des équipes pour le All-Star Game en refusant de prendre le second car il cherche « quelqu’un qui fait des passes ».

James Harden a répondu, en expliquant qu’il n’avait pas compris la blague et en taclant le style de la star des Bucks. « J’aimerais pouvoir juste courir, faire 2m13, courir et simplement dunker. Ça ne demande aucun talent », estime le MVP 2018.

Troisième épisode désormais, avec la réponse du « Greek Freak » à cette remarque, en deux temps.

« Mon jeu n’est pas uniquement basé sur la puissance bien évidemment », avance d’abord le MVP 2019 à ESPN. « Quand je suis arrivé en NBA, j’avais 18 ans et je pesais 80 kilos, donc imposer une certaine puissance, c’était compliqué. Après, il y a des moments où on doit pouvoir s’imposer physiquement. Comme les meilleurs joueurs l’ont fait : LeBron James, Michael Jordan, Kobe Bryant et les autres. Shaquille O’Neal aussi. Tous étaient très physiques dans leur jeu. Ils faisaient ressentir leur puissance dans la raquette. »

Ensuite, le favori pour le titre de MVP en 2020 explique qu’il est plus polyvalent qu’on ne le pense. Il n’est pas qu’une machine à dunker comme le sous-entend le meilleur marqueur de la ligue.

« Je bosse mon jeu : mon shoot à mi-distance, mon tir à 3-pts, pour me déplacer plus vite après les écrans, faire les bonnes passes. C’est difficile de pénétrer à pleine vitesse et de faire la bonne passe dans le coin. J’essaie de rendre mes passes plus précises. Je suis un joueur plus complet, pour aider mon équipe à gagner et à rendre les choses plus faciles. »

James Harden aura-t-il d’autres arguments à mettre sur la table dans cette discussion entre MVP ? En tout cas, les deux stars pourront s’expliquer sur le terrain le 25 mars prochain, avec le déplacement de Houston à Milwaukee.