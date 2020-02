La drôle de journée de Mike Conley

Ambiance bizarre à Salt Lake City, hier. Dans un premier temps, The Athletic a ainsi annoncé que Mike Conley avait été replacé sixième homme, au profit de Royce O’Neale. Finalement, quelques heures plus tard, c’est Joe Ingles qui était envoyé sur le banc. Une drôle de cacophonie dans les rangs du Jazz…

« On m’a dit que j’allais être remplaçant, j’ai fait une sieste, je me suis réveillé et j’étais titulaire », raconte l’ancien joueur des Grizzlies. « C’est arrivé comme ça ».

C’est le matin, lors du shootaround, que Quin Snyder a ainsi annoncé sa décision à Mike Conley. Mais lorsque l’information est sortie dans la presse, le coach a changé d’avis, notamment parce qu’il sent bien que le meneur est un peu perdu, et qu’il ne veut pas en faire le responsable de tous les problèmes à Utah.

Sauf que dans la foulée, Rudy Gobert et ses camarades ont encore perdu. Un quatrième revers (et le 9e sur les 13 derniers matchs), tous à domicile, qui les a fait descendre à la 6e place de la conférence Ouest.

« Je pense que nous sommes tous déçus après cette défaite », explique de son côté Royce O’Neale. « Mais je pense que dans l’ensemble, nous avons haussé le ton sur le plan défensif, et c’est ce que l’entraîneur avait surtout souligné avant le match. Nous avons eu des moments où nous n’avons pas joué en défense, mais ça arrive ».

Comme souvent, lorsque les choses ne vont pas bien, c’est toute la machine qui s’enraye. Sur certaines séquences, Rudy Gobert aurait ainsi pu être servi dans la peinture, mais Donovan Mitchell, Mike Conley et Bojan Bogdanovic semblent avoir une confiance très limitée dans sa capacité à bien attraper le ballon dans le trafic…

« Je ne sais pas. Je vais devoir retourner voir les vidéos », a esquivé le Français lorsqu’on lui a demandé s’il avait assez eu la balle. « Le ballon peut mieux bouger. Quand tu arrêtes de le faire bouger, nous ne sommes pas aussi bons en défense. Il faut qu’on reste lié les uns aux autres, et qu’on continue de bouger. »

Il faut surtout que les joueurs de Salt Lake City retrouvent confiance les uns dans les autres, alors que Quin Snyder tente de colmater les problèmes et de ménager les susceptibilités.