Jayson Tatum fan de Carmelo Anthony… et vice versa

Jayson Tatum a grandi en regardant Carmelo Anthony jouer. C’est donc avec une émotion toute particulière qu’il a affronté l’une de ses idoles, mardi soir dans l’Oregon. Une rencontre conclue par un échange de maillots.

« Avec Kobe, Melo était l’un de mes trois joueurs préférés, » a confié le prodige de Boston, auteur de 36 points face à Portland. « Je l’ai tellement étudié en étant plus jeune. Je suis l’un de ses plus grands fans. Je l’ai admiré en grandissant ».

Carmelo Anthony fier de son disciple

C’est au pied de la tour Eiffel, au dernier Quai 54, que les deux joueurs ont appris à se connaître. Et Carmelo Anthony est lui aussi devenu fan de Jayson Tatum.

« Je l’adore, » a répliqué le Blazer. « C’est un gars qui est en train de se faire sa place et on le regarde tous. J’aime beaucoup son jeu, j’adore le regarder jouer. J’ai pu faire un peu de un-contre-u, avec lui et j’ai eu la chance de mieux le connaître en tant que personne, mais son jeu parle pour lui, et il va continuer à s’épanouir ».

Kobe Bryant disait de Carmelo Anthony qu’il était l’attaquant le plus complet de la NBA. Et avoir été une source d’inspiration pour un jeune joueur à la palette offensive déjà si large signifie beaucoup pour l’ancien des Knicks.

« Ça me fait un peu apprécier ce que je fais et ce que j’ai pu faire tout au long de ma carrière. Le fait que des jeunes reconnaissent ma façon de jouer, regardent et veulent s’en inspirer, pour moi, c’est le plus important. C’est un peu comme si on transmettait le savoir à la plus jeune génération ».