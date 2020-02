Villanova retire le maillot de Kyle Lowry

Après Draymond Green à Michigan State ou Klay Thompson à Washington State, c’était au tour cette nuit de Kyle Lowry de voir son maillot retiré. C’était à la mi-temps du match entre Villanova et St. John’s, et accompagné de ses deux fils et de son épouse, le meneur des Raptors a vu son #1 rejoindre le plafond de la salle des Wildcats.

Cinq fois All-Star et champion NBA, Kyle Lowry a porté le maillot de Villanova pendant deux ans, menant l’université à ses deux premières participations au tournoi NCAA sous la coupe de Jay Wright.

Des anciens coéquipiers, dont Randy Foye, étaient présents pour cette cérémonie, et Kyle Lowry a rendu hommage à son coach, élu depuis Coach de la décennie avec deux titres universitaires. « À l’époque où j’étais là, il était plus ou moins sur ce qu’on appelle un siège éjectable. Aujourd’hui, il ne bougera jamais d’ici, et c’est l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire de la NCAA. »

Kyle Lowry a aussi évoqué ses débuts compliqués, et sa relation unique avec son coach.

« Lorsque j’étais freshman, j’étais immature, et je ne savais pas à quoi m’attendre. Je ne savais pas ce que je voulais, ce que je pouvais faire ou quelles étaient mes qualités en dehors du terrain » raconte-t-il. « Je ne savais pas ce que j’étais, ni qui j’étais. Avec le coach, on ne parlait jamais de basket. On parlait toujours de la vie en dehors du terrain. C’est pour ça que Jay et moi avons une telle relation. Ça n’a rien à voir avec le basket. Il ne se préoccupait pas de moi comme basketteur, mais de moi en tant qu’homme. »