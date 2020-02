WNBA : Marine Johannes rempile pour plusieurs saisons au Liberty

Un énorme « She’s Back ! » barre le site officiel du Liberty. À New York, on semble très fier d’annoncer la prolongation de contrat de Marine Johannes, la plus brillante joueuse française. Lorsqu’elle en aura terminé avec sa saison en LFP, l’arrière de l’Equipe de France retournera donc au Liberty, et la franchise révèle qu’il s’agit d’un contrat sur plusieurs saisons.

« Marine a cette capacité à créer des tirs très efficaces pour elle-même aussi bien que pour ses coéquipiers, et elle s’intègre parfaitement dans les plans prévus par notre staff » écrit le GM Jonathan Kolb. « On s’attend à ce que Marine nous rejoigne à la fin de ses obligations en Europe, et on est très heureux qu’elle se soit engagée sur le long terme avec le Liberty. »

La saison passée, Marine Johannes avait disputé 19 matches comme rookie, tournant à 7.2 points et 2.4 passes décisives de moyenne en 18 minutes.