Enfin au complet, les Clippers n’ont plus de temps à perdre

Il a fallu un peu plus de dix minutes aux Clippers enfin au complet pour montrer l’étendue de leur talent face aux Grizlies, cette nuit. Dix minutes au cours desquelles les protégés de Doc Rivers ont passé un 35-9, histoire de se faciliter la tâche jusqu’à la fin du match.

« C’est de ça dont on parlait et c’est de ça dont on a rêvé quand tout s’est mis en place. C’est l’équipe et le groupe qu’on avait imaginés », s’est réjoui Paul George au sujet de son équipe désormais débarrassée des blessures.

Au complet, et avec les récents renforts de Reggie Jackson et Marcus Morris, ces Clippers ont toutes les armes pour jouer les premiers rôles en playoffs. Mais les Californiens ont déjà perdu beaucoup de temps et doivent désormais gagner en alchimie afin de monter en puissance à moins de deux mois de la fin de la saison régulière.

Pas question de lever le pied

Alors qu’il a utilisé un cinq majeur différent pour la 29e fois cette saison, Doc Rivers a rappelé que son équipe n’avait pas de marge pour se permettre de lever le pied. Il reste 25 matchs à disputer, le compte à rebours est lancé.

« Je dirais que les gens qui disent ça (que les Clippers peuvent se permettre de jouer quand ils le veulent) ne savent pas de quoi ils parlent, » a lâché Doc Rivers. « Parce que les équipes qui font ça sont celles qui ont été en bonne santé toute la saison et qui ont fait le choix de lever le pied. Mais quand vous n’êtes pas en forme et que vous changez tout le temps d’équipe, c’est différent ».

Même discours pour Paul George qui ne veut pas se contenter d’une fin de saison en roue libre dans l’optique de se ménager pour les playoffs. D’autant que la place des Clippers dans le Top 4 à l’Ouest est encore loin d’être assurée.

« Nous avons un excellent état d’esprit, une excellente approche mai si nous sommes sérieux, nous devons le montrer et commencer à travailler dans ce sens dès maintenant, » a-t-il ajouté. « Le coach a fait un excellent discours en disant que nous pouvons très bien attendre la fin de saison, mais que c’est maintenant qu’il faut s’activer. Nous devons prendre certaines mesures si nous voulons vraiment aller jusqu’au bout ».

Même avec peu de matchs disputés ensemble, le niveau du noyau dur des Clippers version 2019-2020 demeure impressionnant. Qu’en sera-t-il à la mi-avril si le groupe reste épargné par les blessures ?