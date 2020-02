L’état d’urgence réclamé à Indiana

La victoire contre les Knicks, juste après la coupure du All-Star Game, n’était qu’un écran de fumée. Indiana est encore une équipe souffrante, qui sortait récemment d’une série de six défaites de suite.

Si bien qu’elle a totalement explosé à Toronto, s’inclinant par 46 points d’écart ! Dès le début, rien n’a fonctionné. Par où commencer ? Neuf shoots de suite manqués, un 15-3 encaissé en cinq minutes, autant de ballons perdus que de paniers (4) en premier quart-temps, des titulaires à 5/31 au shoot en première mi-temps…

Et comme les Raptors ont été sérieux, ça donne une énorme gifle, une humiliation (127-81) et la pire performance offensive de la saison des hommes de Nate McMillan.

« C’est le moment de se réveiller », annonce le coach d’Indiana dans les colonnes de l’Indy Star. « Cette équipe, en face de nous, joue pour gagner et nous montre ainsi à quoi les mois de février, mars, avril, voire mai et juin, ressembleront. Les Raptors nous ont sautés dessus. Ils ont joué avec intensité, avec un sentiment d’urgence. On doit parvenir à ce niveau. »

Avec Charlotte, Portland et surtout Cleveland au programme des prochains jours, les coéquipiers de Domantas Sabonis auront des occasions de rebondir très vite. Il faut encore intégrer Victor Oladipo (touché au dos, qui n’a pas affronté les champions en titre) et il va surtout falloir montrer un autre visage. Celui qu’on pouvait observer en décembre-janvier. Celui d’une formation batailleuse, difficile à bouger.

« On n’était pas prêt à jouer », assume l’intérieur All-Star. « On a eu des shoots ouverts, on ne les a pas mis. Même les plus faciles, sous le cercle, donc on a creusé notre propre tombe. On est professionnel, on doit le montrer. Là, ça n’a pas été le cas. »

Doug McDermott, lui, a préféré mettre cette défaite sur le coup d’une « soirée sans », où les Pacers ont produit leur « pire match de la saison », exprime-t-il sur ESPN. Cette théorie de l’accident est difficile à soutenir car les Pacers sont clairement moins bien en février avec sept défaites en neuf rencontres.