Les Warriors vont multiplier les tests en cette fin de saison

Ky Bowman, Marquese Chriss, Juan Toscano-Anderson, Zach Norvell, Jeremy Pargo ou encore Dragan Bender. Tels sont les différents joueurs signés par les Warriors depuis la « trade deadline » du 6 février dernier. Si Marquese Chriss et Ky Bowman se sont respectivement vus offrir un contrat partiellement garanti de deux et trois ans, tous les autres vont devoir faire davantage leurs preuves puisqu’ils ont soit bénéficié d’un « 10-day contract » soit d’un bail courant jusqu’à la fin de saison.

Des essais qui permettront à Golden State de boucler son effectif en vue du prochain exercice, comme expliqué par le propriétaire Joe Lacob au Mercury News. « À ce stade, nous essayons juste de trouver des joueurs qui pourront nous aider la saison prochaine. Si nous trouvons un gars qui fait vraiment sens, nous le ferons [signer]. Dans le cas contraire, nous continuerons à chercher. »

Point positif : les « Dubs » ne prennent pas trop de risque d’un point de vue économique puisqu’il ne s’agit que de signatures à moindre coût. Ce qui permet à Joe Lacob d’économiser de l’argent et de disposer de finances saines, après plusieurs années à payer la « luxury tax ». « Nous sommes actuellement en-dessous de la luxury tax. Nous nous sentons assez bien du fait que nous sommes capables de décider de ce que nous voulons faire avec l’effectif pour le reste de la saison. Cela n’impactera en rien les choses, d’une manière ou d’une autre. »

Quel pivot titulaire la saison prochaine ?

La saison prochaine, le cinq de départ des Warriors devrait être composé de Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green. La seule incertitude concerne le poste de pivot. Willie Cauley-Stein parti, c’est Kevon Looney qui devrait hériter de la place, s’il réussit à retrouver la forme, à moins que Golden State n’utilise son choix de Draft pour mettre la main sur un joueur comme James Wiseman, par exemple…

Pour renforcer la rotation intérieure, Marquese Chriss a en tout cas su marquer des points ces dernières semaines (15 points, 8 rebonds et 2 contres de moyenne en février). Récemment, le 8e choix de la Draft 2016 a toutefois vu débarquer de la concurrence en la personne de Dragan Bender, son ancien coéquipier chez les Suns.

À 22 ans, l’intérieur croate reste prometteur mais il sait également qu’il n’aura plus beaucoup d’opportunités en NBA. Passé par Phoenix, donc, puis Milwaukee, il aurait tout intérêt à briller dans les prochains jours pour décrocher un second contrat de dix jours. Joe Lacob espère ainsi que Dragan Bender saura prendre sa chance. « Il possède dix jours pour nous montrer ce qu’il peut faire ». Après avoir débuté avec Golden State la nuit dernière (6 points, 5 rebonds et 3 passes face aux Pelicans), le 4e choix de la Draft bénéficiera de trois autres matchs pour prouver sa valeur avant d’être, ensuite, fixé sur son sort…