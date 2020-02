Warriors – Pelicans : le duo Holiday-Williamson fait le show

Il aura fallu une mi-temps aux Pelicans pour neutraliser Golden State sur son parquet et poursuivre son retour aux affaires coïncidant avec les débuts de Zion Williamson en NBA. Épaulé par un Jrue Holiday métronome (23 points, 15 passes décisives) et un Nicolo Melli en facteur X (20 points à 6/7 à 3-points), le rookie s’est encore montré dominant, signant au passage son 8e match de suite à 20 points et plus avec 28 points et 7 rebonds.

Zion Williamson enflamme le Chase Center dès l’entame, enchaînant un move poste bas conclu avec la faute, deux alley-oops et même un 3-points. Mais ce sont bien les Warriors du trio Lee – Toscano-Anderson – Bender qui virent en tête après 12 minutes (33-29).

Plus agressifs à l’image de la claquette d’Andrew Wiggins, du dunk d’Eric Paschall ou du 2+1 de Ky Bowman, les hommes de Steve Kerr répondent également de loin avec Jordan Poole, Andrew Wiggins, Juan Toscan-Anderson et Damion Lee pour alimenter la marque. L’écart est ainsi maintenu à +10 à la pause avec les gros dunks d’Eric Paschall et Kevon Looney qui confirment la tendance (56-46).

Nicolo Melli fait tomber la pluie

Les Pelicans, maladroits jusque-là, peuvent compter sur Jrue Holiday pour relancer la machine. Aux côtés de Zion Williamson et Brandon Ingram, le meneur claque deux missiles à 3-points, un panier près du cercle et sert Brandon Ingram pour ramener les siens à 60-59. L’ancien angeleno égalise dans la foulée avec un 2+1 tandis que Zion Williamson fait passer les siens devant avec un énorme dunke en contre-attaque (64-66).

Le momentum vient de changer de camp, et après un nouveau panier tout en puissance signé Zion Williamson, c’est Nicolo Melli qui se distingue avec trois paniers à 3-points. New Orleans vient de passer un 11-2 pour débuter le dernier acte et se retrouve dans les meilleures dispositions à +9 à moins de 10 minutes de la fin (79-88).

Dominateurs sur cette deuxième mi-temps, le tandem Holiday-Williamson assure jusqu’au bout avec la manière, permettant ainsi aux hommes d’Alvin Gentry de décrocher un 8e succès sur ses 11 derniers matchs (101-115).

Résumé sur YouTube