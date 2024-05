OG Anunoby forfait pour le Game 3… au minimum

Les images de sa blessure ne laissaient pas de place au doute et The Athletic nous apprend que OG Anunoby souffre bel et bien d’une élongation au niveau des ischio-jambiers. Officialisant du même coup son absence pour le Game 3, prévu ce jeudi soir chez les Pacers.

Un coup dur pour les Knicks, déjà privés de Julius Randle, Mitchell Robinson et Bojan Bogdanovic, puisqu’ils risquent même de devoir se passer de leur ailier pour plusieurs semaines. À titre d’information, Tyrese Haliburton, le meneur de jeu d’Indiana, avait raté trois semaines de compétition pour la même blessure en janvier…

Autant dire que le retour de OG Anunoby pourrait ne pas intervenir avant une éventuelle finale de conférence, ou même une éventuelle finale NBA, laissant New York s’en remettre plus que jamais à Jalen Brunson, Josh Hart, Donte DiVincenzo, Isaiah Hartenstein, Miles McBride et Precious Achiuwa dans une rotation très courte.

On peut imaginer que Tom Thibodeau va maintenant offrir des minutes à Alec Burks ou Shake Milton, et Indiana peut reprendre espoir, malgré ce score de 0-2 dans la série.

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.8 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 Total 418 29 47.4 37.6 74.5 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.3 1.3 0.5 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.