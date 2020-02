Leur billet déjà en poche pour les playoffs, les Bucks établissent un nouveau record NBA

Mieux que les Warriors en 2017 ! À la faveur des résultats de la nuit, et de la défaite des Wizards à Chicago, les Bucks ont déjà validé leur place en playoffs, et selon le Racine Journal Sentinel, ils établissent un nouveau record depuis que le format à 16 équipes pour les playoffs a été adopté par la ligue en 1984 (les Celtics et les Knicks avaient décroché leur qualification en playoffs le 13 janvier, en 1973, avec le format à 8 équipes), avec une qualification dès le 23 février alors qu’il leur reste 26 matches à jouer.

C’est effectivement mieux que Golden State, qui s’était qualifié dès le 25 février en 2017 avec 24 matches à jouer. En 2016, Stephen Curry et ses coéquipiers avaient dû attendre le 27 février, et il leur restait alors 25 matches.

Leader incontesté de la NBA avec 48 victoires pour 8 défaites, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont la possibilité d’atteindre la barre mythique des 70 victoires en saison régulière. Seuls les Bulls de 1996 et les Warriors de 2016 y sont parvenus dans l’histoire.