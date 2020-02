[Stats & Highlights] Chicago gâche le record en carrière de Bradley Beal

Ça bouge à l’Ouest puisque les Spurs chutent à la 11e place, dépassée désormais par les Pelicans, vainqueurs à San Francisco. A l’Est, les 7e et 8e places des Nets et du Magic sont loin d’être assurées et Chicago, vainqueur de Washington, peut toujours y croire. Même chose pour Portland qui lorgne la 8e place des Grizzlies.

Lakers – Celtics

Raptors – Pacers

Thunder – Spurs

Warriors – Pelicans

Blazers – Pistons

Bulls – Wizards : 126-117

Les Bulls remportent leur premier match en février grâce à une belle adresse à 3-points. Zach LaVine en profite pour décrocher un record de franchise de loin, épaulé d’un Coby White en feu en sortie de banc : deuxième match de suite à 30 points et plus, une première depuis Michael Jordan pour un rookie des Bulls.

C’est dans le 3e quart-temps que Chicago fait le break pour prendre 25 points d’avance. Mais les Wizards s’accrochent et Bradley Beal prend feu. Auteur de 53 points, record en carrière, il ramène même les siens à sept unités dans le dernier quart-temps. C’est Zach LaVine sur un « and-1 » puis le très bon Tomas Satoransky qui lui répondent pour assurer cette victoire. La première en neuf matches.

Bulls / 126 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Young 30 9/15 5/7 2/3 0 6 6 2 4 3 2 0 25 27 D. Gafford 22 4/5 0/0 0/4 1 1 2 0 5 0 3 2 8 4 R. Arcidiacono 21 1/5 1/4 2/2 0 3 3 5 1 1 1 0 5 9 Z. LaVine 36 11/20 6/12 4/6 1 3 4 3 4 3 9 1 32 23 T. Satoransky 39 6/10 1/3 2/4 0 3 3 13 1 4 0 0 15 29 C. Felicio 23 2/3 0/0 2/2 3 3 6 0 4 1 2 0 6 10 S. Harrison 16 1/3 0/0 0/0 3 2 5 0 3 1 3 0 2 3 C. White 34 11/18 5/9 6/7 1 5 6 2 2 2 5 1 33 31 A. Mokoka 18 0/2 0/2 0/0 1 1 2 2 4 0 1 0 0 1 Total 45/81 18/37 18/28 10 27 37 27 28 15 26 4 126 Wizards / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval R. Hachimura 29 4/8 0/1 2/2 0 8 8 4 3 1 4 0 10 15 I. Bonga 15 1/3 0/1 0/0 1 1 2 0 3 0 1 0 2 1 I. Mahinmi 8 0/0 0/0 1/2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 I. Smith 27 3/5 2/3 2/3 0 3 3 5 2 2 1 1 10 17 B. Beal 39 15/27 5/11 18/20 2 3 5 4 5 2 7 1 53 44 D. Bertans 37 7/15 5/11 3/3 1 3 4 1 6 1 6 0 22 14 M. Wagner 15 0/2 0/1 4/4 0 2 2 2 1 0 0 1 4 7 T. Brown Jr. 21 3/4 0/0 1/2 1 0 1 3 3 2 2 0 7 9 T. Bryant 14 2/2 0/0 0/0 1 4 5 0 1 1 0 0 4 10 S. Napier 17 1/1 0/0 0/0 0 0 0 4 1 4 3 0 2 7 J. Robinson 16 1/5 0/1 0/0 1 3 4 0 1 1 0 0 2 3 G. Payton II 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 Total 37/73 12/30 31/36 7 27 34 24 27 15 24 3 117

Nuggets – Wolves : 128-116

Pas de Karl-Anthony Towns, ni de D’Angelo Russell côté Wolves, et ils ne sont pas les seuls blessés ou laissés au repos. C’est à neuf que Minnesota a débarqué dans le Colorado et les anciens Nuggets, Malik Beasley et Juancho Hernangomez sont titulaires face à leurs anciens coéquipiers.

Denver va attendre la fin de la première mi-temps pour construire sa victoire à la faveur d’un 15-3. Avec une adresse à 68%, Paul Millsap et ses coéquipiers ont déjà inscrit 73 points à la pause. En deuxième mi-temps, les Nuggets et les Wolves vont faire du yo-yo, et c’est grâce à un 22-2 que les hommes de Mike Malone repoussent définitivement les coéquipiers de Kelan Martin (21 points, record personnel).

