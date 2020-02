C.J. McCollum et Carmelo Anthony sauvent les meubles face aux Pistons

A nouveau titulaire, Sekou Doumbouya démarre bien avec le premier panier du match, puis une belle interception. Mais les Pistons ne font pas illusion longtemps alors que CJ McCollum inscrit 10 des 14 premiers points pour Portland. Carmelo Anthony prend le relais avec 12 points à 5/5 aux tirs pour forcer un 2e temps mort de Dwane Casey après un 24-2. McCollum ajoutera 5 unités pour arriver à 15 après un 1er quart facile pour les locaux (40-24).

A 17/24 aux tirs pour 71% de réussite, les Blazers ne sont pas tellement bousculés. Ils tombent cependant sur un os en 2e quart. Brandon Knight enfile les 3-points comme des perles et voilà Detroit sur le retour avec un 19-3 assez cinglant, et Portland qui n’inscrit donc que 3 points pendant plus de cinq longues minutes. Gary Trent Jr. met fin à la disette mais c’est bien Detroit qui remporte la période : 27-13.

Après leur 1er quart-temps canon à 40 unités, Portland a nettement baissé d’intensité et ne mène plus que 2 longueurs à la pause (53-51). Christian Wood (11 points) et Knight (13 points) ont relancé l’intérêt du match alors que Bruce Brown surprend tout son monde avec un gros dunk en contre-attaque.

CJ McCollum assume en n°1

C’est encore bien apathique au retour des vestiaires. Sekou Doumbouya en profite pour ajouter 5 points à son compteur personnel et les Pistons mènent au score. Melo remet de l’ordre dans la maison, mais temporairement seulement. Derrick Rose atteint aussi la barre des 10 points et Detroit garde sa dynamique. Les Blazers jouent un temps sur Hassan Whiteside à l’intérieur mais ils n’arrivent pas à arrêter les Pistons, encaissant 34 points en 3e période.

Résultat, ils courent après le score. Seul un tir à 3-points au buzzer réussi par McCollum réveille un peu le public (85-80). A 9 points de suite, CJ en remet une couche pour ouvrir le dernier quart-temps mais Detroit garde la main. Christian Wood donne même +9 à 9 minutes de la fin. McCollum maintient son équipe sous respiration artificielle et Anthony assure en lieutenant avec son meilleur match de la saison à 32 points.

Whiteside égalise à 97 partout à 3 minutes de la fin et CJ McCollum semble prendre le contrôle dans le money time. Mais Wood est encore là au rebond offensif (et même à 3-points). Ce match de l’ennui se jouera finalement dans la dernière minute. Whiteside, au contre, et Melo, à la finition, scellent la victoire de Portland… mais que ce fut difficile (107-104)

