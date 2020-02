Le Thunder donne une leçon au basket aux Spurs

Les deux équipes tentent de mettre leur jeu en place dans ce 1er acte. La balle circule bien et dans une ambiance des grands soirs, San Antonio et Oklahoma se rendent coup pour coup. Inspiré, le jeune Luguentz Dort montre de très belles choses sur l’aile en étant agressif balle en main mais c’est surtout Steven Adams qui permet à son équipe de bien rentrer dans cette rencontre en imposant toute sa puissance et son sens du placement dans la raquette (15-14).

Mais les Spurs ont aussi des arguments avec un DeRozan efficace sur ses drives et un Patty Mills en mode sniper en sortie de banc. Les rotations effectuées par les deux coachs sont bonnes et tous les joueurs qui entrent en jeu apportent de l’intensité à l’image de Nerlens Noel ou Dennis Schroder côté OKC ou Rudy Gay côté Spurs (29-29).

San Antonio élève son niveau de jeu offensivement dans ce début de 2e quart-temps. Les Spurs sont adroits de loin et la défense d’OKC ne peut pas faire grand chose. Bryn Forbes profite des bons écrans de ses intérieurs pour scorer facilement et Trey Lyles à 3-points seul dans le corner donne des sueurs froides à toute la salle (45-36).

Un 16-0 terrible pour les Spurs

Mais alors que tout baigne pour les Spurs dans ce match, la machine va s’enrayer de manière inattendue. Les Texans encaissent un terrible 16-0. Ils ne peuvent plus scorer le moindre point et la rébellion des coéquipiers de Schroder est terrible. Les pénétrations de la star allemande, la présence défensive de Noel et surtout le talent offensif de Danilo Gallinari ont changé le cours de ce match. OKC est nettement plus fort que son adversaire du jour surtout un plan collectif. Shai Gilgeous-Alexander (22 points et 13 rebonds), timide dans ces 24 premières minutes, pointe le bout de son nez en scorant quelques paniers en cette fin de 1er acte. La pause arrive au bon moment pour San Antonio (61-55).

Revenu au top de sa forme, Chris Paul gère le rythme de la rencontre avec perfection. Sa faculté à prendre la bonne décision au bon moment rend ce joueur si spécial. Lay up, passe dans le bon tempo ou tir à mi-distance si son vis à vis est resté dans l’écran : c’est un grand CP3 et les Spurs ne peuvent rien faire (73-63).

Ce 3e quart-temps est un calvaire pour Gregg Popovich et ses hommes. A chaque perte de balle ou chaque panier raté, OKC explose en transition et les Spurs ne sont pas en mesure de stopper leur jeu d’attaque. Défensivement, les joueurs de Billy Donovan sont sur toutes les lignes de passes et ils contestent tous les déplacements. Le moindre démarquage est compliqué, OKC a fait l’écart (89-69).

Mr Chris Paul

En bon leader, DeMar DeRozan tente de sauver ce qu’il reste à sauver mais OKC ne laisse pas son adversaire reprendre confiance. Quand ce n’est pas Paul, c’est Schroder qui tue la défense texane. Les deux hommes ont été les déclencheurs de ce magnifique 3e quart-temps. A leurs côtés, Adams termine le travail et le Thunder a tué tout suspense (98-73).

Popovich l’a compris, son équipe ne reviendra pas. Il ouvre donc son banc et donne des minutes à ses remplaçants. L’occasion de voir des joueurs comme Chimezie Metu et Keldon Johnson montrer de belles choses en attaque. Hamidou Diallo et Mike Muscala côté OKC aussi répondent présent. Ce match se termine sur un petit rythme et devant une salle qui se vide petit à petit malgré la très bonne nouvelle prestation des coéquipiers de Paul.

Soirée compliquée pour les Spurs qui sont tombés sur bien meilleurs qu’eux (131-103), et ils ont pu mesurer l’écart qui les séparait des places pour les playoffs.

Résumé sur Youtube