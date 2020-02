Les Kings ne lâchent pas leurs rêves de playoffs

Avec 15 saisons consécutives sans playoffs entre 1977 et 1991, les Buffalo Braves/San Diego/Los Angeles Clippers détiennent toujours le record pour la durée d’absence en postseason. Derrière, on retrouve les Wolves (2005-2017) avec 13 saisons, à égalité avec les Kings, « série » en cours depuis 2007…

Ce qui signifie que si Sacramento rate encore les playoffs, ils prendront seuls la deuxième place de ce classement peu enviable. Une sensation que la troupe de Luke Walton espère éviter, d’autant qu’avec sa victoire face aux Grizzlies, elle reste à portée (22 victoires – 33 défaites) de cette tant convoitée 8e place (28 victoires – 27 défaites).

« C’est ce que l’on ressent », répond d’ailleurs le coach lorsqu’on lui demande si l’équipe a trouvé une continuité. « Il y a encore des moments où nous sommes figées en attaque, mais nous continuons de regarder des films pour essayer de nettoyer tout ça. C’est surtout vrai au début des matchs, où on a l’impression d’être dans un bon rythme. Je pense que Buddy (Hield) fait un gros travail par rapport à ce qu’on lui demande de faire, c’est-à-dire d’apporter de suite en attaque, d’avoir les minutes et le rôle d’un titulaire en fin de match. Ça aide pour équilibrer le banc et les gars se familiarisent les uns avec les autres ».

Pas de rasoir ou de ciseaux pour Harrison Barnes jusqu’à l’équilibre

Depuis que Bogdan Bogdanovic a ainsi été intronisé dans le cinq majeur, et Buddy Hield replacé comme sixième homme, les Kings ont ainsi remporté 7 de leurs 11 matchs, et ils espèrent toujours intégrer le Top 8.

« Les gars regardent évidemment le classement et on savait que cette équipe (les Grizzlies) était à la huitième place, donc cela signifie beaucoup », confie ainsi De’Aaron Fox. « Cela nous donne une victoire, cela leur donne une défaite. Au bout du compte, c’est ce que nous voulions ».

Une victoire marquée du sceau d’Harrison Barnes, auteur de 32 points à 7/11 de loin. L’ailier s’est ainsi promis en décembre de ne plus se couper les cheveux ou de se raser tant que son équipe ne repasserait pas au-dessus des 50% de victoires, frustré par les occasions ratées et une série de huit revers consécutifs.

« Pendant cette période, nous perdions constamment avec la même attitude, les mêmes conversations et le même sentiment », décrit-il. « Faire la même chose encore et encore et s’attendre à des résultats différents, c’est de la folie. Donc être plus liés, plus concentrés et changer un peu d’approche, c’est ce qui nous a permis d’avancer ».