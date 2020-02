Le Lakers – Clippers annulé suite à la mort de Kobe Bryant pourra-t-il être reprogrammé ?

Le 28 janvier dernier, la ligue a décidé de repousser exceptionnellement le match entre les Lakers et les Clippers, puisque la ville de Los Angeles était traumatisée par le décès brutal de Kobe Bryant.

Plus de trois semaines après, ce derby n’a toujours pas été reprogrammé et ce n’est pas faute d’essayer, nous informe le Los Angeles Times. Simplement, même si aucun déplacement ne sera nécessaire, les deux franchises de Los Angeles partagent le Staples Center avec les Kings en NHL, plus différents concerts, et aucune fenêtre commune ne semble se dégager pour disputer cette rencontre.

Comme elle l’a déjà fait, la ligue pourrait décider de faire un back-to-back-to-back avec trois matches en trois jours, afin de caler ce match dans le calendrier, ou alors faire jouer LeBron James, Kawhi Leonard et compagnie l’après-midi, avant une partie des Kings le soir. La date du 10 avril est notamment évoquée, avec un concert prévu en soirée.

Autre solution : jouer après la fin de saison régulière et avant les playoffs. Sauf que si ce choc n’a aucune influence sur le classement, et avec le premier tour qui commencera dans les jours qui arriveront, ni Doc Rivers ni Frank Vogel n’aligneront leurs meilleurs éléments, rendant le match beaucoup moins intéressant pour tout le monde.

Peut-on imaginer faire « sauter » le match et finir la saison régulière des Lakers et des Clippers avec 81 rencontres au lieu de 82 ? C’est possible, mais c’est extrêmement rare.

Ce n’est arrivé qu’une seule fois depuis la saison 1954-1955 : en 2012-2013, avec les Celtics. Une partie contre Indiana, le 17 avril 2013, donc en toute fin de saison régulière, avait été repoussée suite aux attentats de Boston, avant d’être finalement annulée puisqu’elle n’aurait eu aucun impact sur le classement final.