[Happy birthday] Quand Nikola Jokic rejoignait Wilt Chamberlain avec un triple-double parfait

Connu pour ses démarrages en douceur, Nikola Jokic n’avait pourtant pas attendu très longtemps pour se mettre en évidence lors de l’exercice 2018-19. Le 20 octobre 2018, pour son deuxième match de la saison, le pivot des Nuggets nous avait offert une performance majuscule face aux Suns : 35 points, 11 rebonds, 11 passes, 4 interceptions, 1 contre et aucun ballon perdu !

Mais le plus impressionnant dans sa ligne de statistiques, c’est assurément son 11/11 aux tirs et son 3/3 à 3-points. Seule petite ombre au tableau, ce 10/11 aux lancers francs qui lui empêche d’être entièrement propre.

Qu’importe, le « Joker » avait tout de même signé quelque chose d’inédit depuis 51 ans : un triple-double à plus de 30 points et sans le moindre tir raté ! En tout et pour tout, il n’y en a eu que trois dans l’histoire NBA.

Wilt Chamberlain n’est plus seul

La dernière fois que cela s’était produit, c’était en février 1967. À l’époque, un certain Wilt Chamberlain avait compilé 42 points, 30 rebonds et 10 passes à 18/18 aux tirs (le record du plus grand nombre de tirs inscrits, sans raté, dans un match). A l’époque, on ne parle pas encore de « triple-double », terme inventé bien plus tard.

Un an plus tôt, en février 1966, ce même « Wilt the Stilt » avait déjà réalisé pareil exploit, cumulant 30 points, 15 rebonds et 13 passes, à 12/12 aux tirs.

Depuis, plus rien. Jusqu’à ce que le Serbe vienne s’en mêler.

Troisième joueur le plus précoce

Un an et demi après ce chef d’œuvre, Nikola Jokic a bien évidemment continué à accumuler les triple-double. À l’époque, il s’agissait de son 17e en carrière et il en possède désormais 39, intégrant par la même occasion le Top 10 de la catégorie, en 10e position. Et il devrait encore gagner quelques places d’ici sa fin de carrière.

En termes de précocité, il est par contre beaucoup mieux placé. Seuls Oscar Robertson (89) et Magic Johnson (59) avaient réussi davantage de triple-double que le « Joker » avant leur 25e anniversaire. Russell Westbrook, aujourd’hui situé entre le « Big O » et Magic au classement général, n’en avait lui réalisé que 6 et il rattrapera largement son retard après avoir soufflé ses 25 bougies.

Pour ce qui est de la saison 2019-20, Jokic en totalise déjà à 11 et se classe juste derrière Luka Doncic et LeBron James, qui en possèdent 12 tous les deux. Et vu sa forme actuelle, l’intérieur de Denver est bien parti pour leur passer devant.

Enfin, pour ceux qui se poseraient la question, sachez qu’aucun joueur n’a réussi de triple-double entièrement propre, c’est-à-dire sans tir ni lancer franc manqué et sans la moindre perte de balle. Le prochain défi de Jokic ?