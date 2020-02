Allen Iverson croit encore dans les chances des Sixers

Retraité depuis 2013, Allen Iverson n’en reste pas moins attentif à ce qu’il se passe en NBA, se rendant régulièrement au Wells Fargo Center. Il est donc très bien placé lorsqu’il s’agit d’évoquer la situation de « sa » franchise, actuellement 5e de la conférence Est (34-21) et bien loin de répondre aux attentes placées en elle.

Malgré ces difficultés, le MVP 2001 reste confiant, comme expliqué à CBS Sports ce week-end. « Notre potentiel est sans limites. Nous devons juste être en bonne santé. Nous n’avons pas eu la chance d’être totalement en bonne santé et d’avoir nos gars tous ensemble au même moment. Une fois que nous les aurons tous rassemblés et qu’ils seront en pleine forme, tout ira mieux ensuite ».

Et lorsqu’on lui demande si Philadelphie a ses chances dans la course au titre, Allen Iverson n’hésite pas une seule seconde : « Oh oui. Bien sûr. Ouais. »

Kobe Bryant et Allen Iverson, modèles d’une génération

Aperçu avec un maillot vintage de Kobe Bryant à Chicago ce week-end, Allen Iverson a ensuite été invité à partager ses souvenirs du « Black Mamba », autre figure emblématique de la NBA des années 2000. « Il était tout simplement génial. Il était génial. C’était juste un mec dur [à affronter] en compétition. Il nous a tous motivés à essayer de devenir de grands joueurs car il voulait être le meilleur. À chaque fois que j’entends son nom, cela me touche. C’est fou [qu’il soit parti]. »

Pour honorer la mémoire de Kobe et Gianna Bryant, décédés il y a maintenant trois semaines avec sept autres personnes, « The Answer » a annoncé que des hommages leur seront rendus lors de son « Allen Iverson Roundball Classic ». Organisé pour la troisième fois le 24 avril prochain, cet événement mettra aux prises plusieurs lycéens américains lors de différents concours et rencontres de gala.

Modèle de toute une génération, à l’image de la légende des Lakers, le n°1 de la Draft 1996 se dit « chanceux d’avoir un impact sur la vie d’autres personnes ». Après des années compliquées, Allen Iverson a retrouvé la motivation en se rapprochant de son ancienne franchise, mais aussi en dispensant des conseils aux jeunes basketteurs.