Common, MVP du Celebrity Game

Après 24.2 secondes de silence en hommage à Kobe Bryant et à sa fille Gigi, la team Wilbon a tout de suite pris les devants. L’écart a alors vite grimpé et il a fallu tous les efforts de Quavo, le rappeur du groupe Migos, et de Chelsea Gray, la All-Star WNBA des Los Angeles Sparks, pour que la Team Smith revienne à égalité (25-25).

Au retour des vestiaires, Horace Grant et Nate Robinson se joignent à la fête, mais c’est l’entraîneur du jour, Stephen A. Smith, qui fait le spectacle.

Alors que son équipe prend l’eau, le journaliste écope de la première faute technique de l’histoire du Celebrity Game (43-32) ! Common s’assure alors de garder son équipe en tête. Il gagne son duel avec l’autre rappeur de Chicago, Chance The Rapper, pour permettre à Team Wilbon d’emporter le match tout en recevant au passage le trophée de MVP en compilant 10 points, 5 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions.