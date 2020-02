Aaron Gordon, favori du concours de dunks pour Zach LaVine

La vidéo de Zach LaVine tentant un 360° depuis la ligne des lancers-francs a lancé une folle rumeur à Chicago et sur les réseaux sociaux. Le joueur des Bulls, double vainqueur du concours de dunks, se prépare-t-il à faire une apparition surprise ?

« Si j’avais voulu participer, je l’aurais fait. Mais je n’ai plus grand-chose à prouver sur ce concours », confirme-t-il pour faire désenfler une bonne fois pour toute le bruit autour de lui. « Si j’avais été sélectionné pour le All-Star Game, je pense que j’aurais fait plus d’évènements, mais aujourd’hui je suis concentré sur le concours de tirs à 3-points. C’est différent, je n’y ai jamais participé et je pense que j’ai une chance de le gagner. »

Maintenant que ce détail est réglé, Zach LaVine a tenu à apporter son soutien à son ancien rival, Aaron Gordon. « Je sais qu’il va faire le show. Il va sortir des dunks qui valent 50 à chaque fois, c’est sûr. J’ai hâte d’y être, hâte de voir ce qu’il va nous proposer. »

L’intéressé, comme souvent avant ce genre d’évènements, n’a pas voulu trop en dire mais a tout de même confirmé les attentes de Zach LaVine.

« Je ne vais pas y aller par quatre chemins », dit-il simplement. « J’ai plusieurs dunks qui n’ont jamais été faits dans le concours de dunks. Donc je vais tenter le coup avec ces dunks et on verra ce qu’il se passe. »

Avant le Rising Stars Challenge, Jaren Jackson Jr. était lui aussi curieux de voir ce que le joueur du Magic avait en tête pour ce soir, mais il tenait également à annoncer qu’il voyait Pat Connaughton comme son outsider numéro un !

« Je pense qu’Aaron (Gordon) va nous sortir des trucs de dingues mais attention à Pat (Conaughton), attention à Pat ! », prévient-il. « Vous devez mettre vos dunks du premier coup. Si Pat arrive à faire ça, je pense qu’il aura une chance. Donc je vais dire Pat, juste pour faire réagir les gens ! »

