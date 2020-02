Le MVP de la nuit : Jayson Tatum, star parmi les stars

« Il a été incroyable. Il a fait tous les bons choix, tous les bons tirs. Il était le meilleur joueur sur le terrain. »

Ce résumé élogieux de la performance de Jayson Tatum est signé Kemba Walker, pas du tout énervé d’avoir laissé son statut de « go-to-guy » à son jeune coéquipier, excellent hier soir dans la victoire en double prolongation des Celtics face aux Clippers : 39 points à 14/23 aux tirs et 9 rebonds devant Kawhi Leonard et Paul George.

« Il a fait face à certains des meilleurs joueurs de la ligue, et il a répondu à ce défi » apprécie Brad Stevens. « Les deux équipes ont joué tellement dur, tout le monde avait l’air exténué à la fin. On a eu de la chance d’avoir assez de ballons pour gagner le match. Beaucoup de joueurs ont bien bossé, et Jayson a évidemment été incroyable. »

Bien en jambes dès le début de la partie, l’ailier a pris les choses en main en fin de troisième quart-temps en enchaînant un gros dunk suivi d’un aussi gros 3-points. Et c’est lui qui, ensuite, dans les nombreux moments chauds qui se sont enchaînés jusque tard dans la soirée, avait la balle en main. Pour marquer, et pour faire la passe à la fin de la deuxième prolongation pour un tir à 3-points décisif de Gordon Hayward.

« Mes coéquipiers me font confiance, et vice versa » souligne Jayson Tatum. « On fait du bon boulot pour donner le ballon à celui qui est chaud, faire les bons choix. »

L’élève meilleur que les maîtres

« On lui fait confiance à 120%, il le sait » confirme Marcus Smart. « C’est une confiance supplémentaire qui lui permet d’être le joueur qu’on voit en lui. Il fait du super boulot, et on voit qu’il a mûri, qu’il a bossé. Ça se voit. Pas seulement pour lui, mais pour l’équipe. » D’autant qu’il est aussi précieux en défense, et il l’a montré hier soir contre deux de ses modèles en matière de « two-way player », Paul George et Kawhi Leonard, qu’il a bien gêné en fin de partie. « Je tire beaucoup de fierté de ça. J’essaie de faire de mon mieux, de gêner le tir. C’est un des meilleurs joueurs de la ligue, il faut essayer de lui compliquer la tâche. »

« Il veut ce défi » assure son coach. « Personne ne respecte plus Kawhi et ne l’apprécie plus que Jayson. Il donne tout contre lui des deux côtés du terrain. Parce qu’il sait que si tu ne le fais pas, tu te fais corriger (…) Il a fait un gros match des deux côtés. Ça nous a mis en confiance qu’il joue comme un All-Star. »

« Il est plus confiant. Ils lui donnent le ballon, lui font confiance » observe Kawhi Leonard. « Il devient un vrai leader de cette équipe » complète Lou Williams. « Il a enchaîné les actions en fin de match et il y a une raison s’il va à Chicago. Il emmène ce groupe. Il a beaucoup de talent et ses meilleures années sont devant lui. »

« C’était dur ! Mais c’est top de partir pour le All-Star Weekend avec une victoire » souffle le MVP de la nuit. « On va profiter et se reposer un peu. » Il l’a bien mérité.