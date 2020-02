Après un match incroyable et deux prolongations, Jayson Tatum et les Celtics font plier les Clippers !

Auteur des 10 premiers points des Celtics, Marcus Smart lance parfaitement ce choc face aux Clippers. Boston tente d’installer son jeu et de mettre à mal la défense californienne grâce à une belle circulation du ballon. Pour les Clippers, c’est plus compliqué mais le talent de Paul George et de Kawhi Leonard leur permet de rivaliser (15-15).

Moment choisi par Jayson Tatum pour montrer pourquoi il est présent ce week-end à Chicago. Ce dernier profite des bons écrans posés par ses intérieurs pour prendre de bons tirs à 3-points et enflammer une première fois la salle. Petit souci pour Boston, Kawhi Leonard aussi sait comment faire pour marquer des tirs de grande classe. Les deux hommes se rendent coup pour coup dans ce premier acte. Le spectacle et le beau jeu sont au rendez-vous et grâce à un panier de Montrezl Harrell à deux secondes du buzzer, les Clippers mènent après 12 minutes (32-30).

Jayson Tatum vs. Kawhi Leonard

Quand ce n’est pas Tatum, c’est Walker qui monte au créneau. Avec ou sans la faute, l’ancien des Hornets marque deux gros tirs à 3-points et remet Boston devant (39-38). Le meneur dicte parfaitement le rythme de ce match. Très efficace sur pick-and-roll, il agresse sans cesse la défense adverse afin de scorer mais aussi de trouver Enes Kanter sous le cercle. Les Clippers souffrent défensivement, mais offensivement ils peuvent compter sur les deux « 6e homme » de luxe. Lou Williams et Montrezl Harrell se trouvent les yeux fermés et l’intérieur des Clippers apporte toute sa générosité. Auteur d’une première mi-temps parfaite, il remet son équipe à égalité (49-49).

Moins adroit que lors du premier acte, Jayson Tatum a tendance à vouloir jouer un peu seul. Mais Boston continue de punir son adversaire sur pick-and-roll. Smart et Walker se régalent du jeu à deux et profitent de la défense moyenne de Zubac pour scorer près du cercle. Kawhi Leonard a beau rentrer des tirs dont lui seul a le secret, son équipe profite surtout de la maladresse de Gordon Hayward pour ne pas être distancée à la pause. L’ancien du Jazz a des tirs ouverts mais il n’est pas dans le coup. Boston a pris les commandes de la partie (60-58).

Boston régale

Coup dur pour les Clippers. Touché à la cuisse, Paul George ne reviendra pas dans ce match. Les Californiens devront faire sans lui. Le revanchard Gordon Hayward, auteur de 5 points consécutifs, monte en puissance (65-58).

Doc Rivers est mécontent et il le fait savoir à ses hommes. Dans le dur, les Clippers, toujours sans défense face à Hayward, sont menés de 10 points (72-62) et ils doivent s’en remettre à leur sauveur Leonard pour ne pas se faire distancer. Mais c’est dur car Boston continue de jouer avec courage et détermination et les rotations effectuées par Brad Stevens sont parfaites avec Brad Wanamaker et Semi Ojeleye qui sont appelés pour terminer ce troisième acte. Boston garde la tête (86-78).

Les Clippers ont souffert dans ce troisième acte, mais ils n’ont jamais craqué. Ils ont pu eux aussi compter sur un banc précieux à l’image d’un Lou Williams irréprochable. En feu dans les 30 dernières secondes, Jayson Tatum enflamme le TD Garden. Les fans des Celtics le savent, ils vont devoir donner de la voix dans les 12 dernières minutes (91-87).

Sans se poser de questions, les Celtics font la course en tête. La vitesse de jeu est parfaite et le tir est pris au bon moment. Boston développe un basket très académique et chacun arrive à apporter sa pierre à l’édifice (103-95).

Cependant, malgré ce récital offensif, Boston n’est toujours pas à l’abri. D’ailleurs, le courage des Californiens est à souligner. À chaque fois qu’ils sont dans le dur, ils sont capables de rentrer un gros tir afin de rester encore dans la rencontre. Et souvent c’est Lou Williams qui est à la conclusion de ses actions. Le meilleur 6e homme de la ligue ramène les deux équipes à égalité (107-107).

Un « money time » époustouflant

Début du « money time ». Boston s’en remet à Jayson Tatum qui assume ses responsabilités en marquant deux paniers magnifiques (114-111) mais Marcus Morris climatise son ancienne salle en égalisant à 40 secondes du terme (114-114). Ni Kawhi Leonard (coupable d’une faute offensive) ni Kemba Walker ne vont scorer la balle de match. Il va falloir cinq minutes supplémentaires pour départager les deux équipes.

Agressif, Jayson Tatum passe son temps sur la ligne des lancers francs, mais Boston joue moins bien. Certes, il est très fort, mais le jeune numéro 0 des Celtics ralentit aussi le jeu avec ses 1-contre-1. Ce qui donne les opportunités aux Clippers de moins défendre collectivement et qui leur permet de faire la course en tête (122-118).

Poussés par un TD Garden en folie, les Celtics ne veulent toutefois pas laisser échapper ce match. Marcus Smart, à 3-points, fait exploser la salle, imité par deux nouvelles actions splendides de Jayson Tatum (127-124) ! Mais Landry Shamet, malgré le bruit insoutenable, dans la salle inscrit un gros tir à 3-points. Tatum a la balle de match, mais il loupe son 3-points et les deux équipes repartent pour une seconde prolongation (127-127).

Passé à côté de sa première prolongation, Kawhi Leonard semble marquer le coup physiquement. Seul Montrezl Harrell a encore les jambes pour lutter avec le collectif des Celtics. Défensivement, les Clippers ne tiennent plus un duel et Jayson Tatum puis Gordon Hayward semblent définitivement plier cette rencontre (137-132). Les Clippers n’ont plus rien dans le moteur et ils tombent les armes à la main dans un match qui restera comme l’un des plus beaux de cette saison (141-133).