Le MVP de la nuit : le King fait parler sa puissance avant le All-Star Break

Il a patienté de longues secondes, déclenché son dribble pour partir sur sa main gauche, obtenu le « switch » qu’il voulait face à Torrey Craig, s’est stoppé mi-distance, s’est élevé et… a manqué le tir de la gagne. Un shoot manqué, symbole des difficultés que LeBron James a connu avec son tir extérieur cette nuit à Denver.

Ce raté a été sans conséquence pour les Lakers qui ont fini par s’imposer en prolongation. Et sans non plus remettre en question l’impact du King sur le match. Près du cercle donc, il a fait des ravages en écrasant à plusieurs reprises le cuir dans le panier. On pense à cet impressionnant débordement, devant Craig justement, avant d’aller claquer un dunk tout en puissance à une main.

Malgré une efficacité moyenne au niveau du tir et peu de passages sur la ligne des lancers-francs, il a tout de même atteint les 32 points (15/29 aux tirs dont 1/7 de loin et seulement 1/4 sur la ligne). Sans compter son activité dans les autres secteurs, 14 passes et 12 passes, qui lui a permis d’atteindre son 12e triple-double de la saison.

Après la rencontre, LeBron James admet qu’il avait l’intention de marquer le coup son équipe avec, « avant le break » lié au « All-Star Weekend ». Un moment idéal pour envoyer un message dans ce match « à l’atmosphère de playoffs » entre les deux meilleures écuries de l’Ouest.

Le Laker dit aussi avoir été motivé par le discours de Mike Malone, en amont de la rencontre. Ce dernier rappelait que Denver n’avait que trois matches de retard sur Los Angeles, dans la quête de la première place. « On regarde le classement mais on n’en parle pas, » livre LeBron James à propos de ce fameux premier spot. « On joue. »