Le patron des Kings s’impatiente

Après une surprenante dernière saison, qui les avait vu terminer à la 9e place de l’Ouest, les Kings pensaient prendre leur envol cette année, derrière leur nouveau coach, Luke Walton. Sauf que Sacramento est actuellement 12e de sa conférence (21 victoires – 32 défaites), plombé par les blessures et une identité encore mal définie.

Et s’il y a un nom qui agace dans la capitale californienne, c’est bien celui de Luka Doncic. Depuis deux ans, tout le monde rappelle ainsi aux Kings qu’ils ont préféré prendre Marvin Bagley III avec leur 2e choix de la Draft 2018, plutôt que la pépite slovène, qui fait depuis le bonheur de Dallas. Le choix avait déjà créé des tensions l’an passé entre le GM Vlade Divac et le coach, Dave Joerger, et selon The Athletic, le sujet est toujours un débat en interne.

Dans le groupe de discussion par messages que la patron partage avec son GM Vlade Divac, son entraîneur Luke Walton, son assistant GM Peja Stojakovic et sa COO Matina Kolokotronis, Vivek Ranadive se plaint ainsi du manque de progrès de l’équipe. Il a également demandé des informations sur le processus de Draft de l’année précédente, tout le monde comprenant bien qu’il cherchait à savoir pourquoi le club n’avait pas choisi Luka Doncic.

Vlade Divac, avec son assistant GM de l’époque, Brandon Williams, et Peja Stojakovic, pensaient ainsi que le potentiel de Luka Doncic était plus limité que celui de Marvin Bagley III, et que le besoin du Slovène d’avoir le ballon allait limiter la progression de De’Aaron Fox, les deux joueurs n’étant pas forcément complémentaires.

Pour l’instant, Vivek Ranadive ne semble pas avoir l’intention d’effectuer des changements dans l’organigramme du club, mais sa frustration monte, et il n’a pas souhaité répondre aux questions de The Athletic.

« Nous partageons la frustration de nos fans sur la façon dont la saison s’est déroulée et nous travaillons dur pour nous améliorer », ont simplement répondu les Kings dans un communiqué collectif. « Nous restons confiants dans le leadership de Vlade pour construire une équipe qui gagne, que nos fans et notre ville méritent ».

Avec ses idées loufoques en début de règne, et son choix de pousser pour drafter Nik Stauskas avec le 8e choix de la promotion 2014, le propriétaire sait aussi qu’il a commis de grosses erreurs et que la Draft est toujours aléatoire.