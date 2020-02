Le MVP de la nuit : James Harden connaît ses classiques

Comme souvent, les défenses ont envoyé plusieurs soldats pour faire le sale boulot, mais ce ne fut pas suffisant. Les espaces étaient trop nombreux pour lui. Même Marcus Smart a pris quelques gros shoots sur la tête.

En compilant 42 points à 9/19 au shoot dont 7/16 à 3-points contre Boston, James Harden est resté dans ses standards et ses classiques. C’est son troisième match à 40 points ou plus en février et le 96e de sa carrière. Le MVP 2018 a ajouté 8 rebonds et 7 passes à sa prestation.

Surtout, il a marqué 6 points dans le 15-2 fatal aux Celtics en quatrième quart-temps. Alors que dans le troisième quart-temps, il avait inscrit 19 points d’affilée pour donner l’avantage à son équipe !