James Harden (42 points) et les Rockets mettent fin à la belle série des Celtics

Sans pivot de métier, les Rockets se font attaquer dès la première possession, avec Daniel Theis qui sort le tir en crochet à l’intérieur. Mais Houston ne se déballonne pas non plus. PJ Tucker tient bon la barre dans la peinture et James Harden, après son dunk initial, maintient son équipe à hauteur. Russell Westbrook a plus de mal à lancer la machine mais se met en jambes avec un gros dunk sur remise en jeu ligne de fond.

Kemba Walker et Jaylen Brown assurent quant à eux les premières vagues de scoring pour les Celtics qui prennent un 10-0 avec deux balles perdues consécutives. Houston remporte le premier quart de quatre longueurs face à une équipe de Boston encore « froide » offensivement (23-19). Ça va mieux en deuxième quart cependant. Tatum et Brown sont à la relance alors que Smart frappe de loin. Et Boston reprend l’avantage à 29-27.

James Harden initie un 8-0 qui remet les Rockets sur orbite mais ces derniers ratent 9 de leurs 10 tirs à 3-points, et Tatum persiste et signe. Alors que Russell Westbrook se fait « strapper » le pouce, les Celtics font prise à deux sur Harden et s’accrochent bien avec Gordon Hayward qui s’illustre aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Boston remporte ce deuxième quart alors que la défense texane montre quelques signes de fatigue et encaisse 30 points. À la pause, Houston reste derrière certes, mais tout proche (49-47).

James Harden plante 19 points en troisième quart-temps

À 7/26 à 3-points à la mi-parcours, les Rockets n’étaient pas forcément dans leur assiette. Alors, Russell Westbrook change la stratégie et insiste à la pénétration. Il s’impose à trois reprises pour reprendre l’action en troisième quart et c’est bientôt James Harden qui reprend le flambeau avec pas moins de 17 points d’affilée pour donner +12 à son équipe. Le barbu en scorera 19 sur la période alors que les Celtics commencent eux par un 3/12 aux tirs !

Après ce clinic de stepback derrière l’arc, Boston limite la casse sur les deux dernières minutes du quart-temps, avec un 11-6 bien aidé par le travail de Wanamaker et Hayward. Houston a repris le contrôle (78-71). Brown récupère le cuir après un ballon perdu de Westbrook avant de filer au dunk et Tatum lui emboîte le pas sur jeu placé : les Celtics sont sur le chemin du retour. Ce dernier est long et parsemé d’embûches visiblement, alors que Russell Westbrook continue de faire mal en percussion, mais Tatum ramène bien les C’s à -2 sous les 4 minutes sur un nouveau dunk.

Aidés par un avantage conséquent sur la ligne des lancers (42 tentatives contre 25 pour Boston au final), les Rockets se redonnent de l’air avant le money time et passent un 15-2 qui met fin aux ultimes espoirs de retour pour Boston. James Harden rentre un dernier tir à 3-points pour arriver à 42 unités, la messe est dite (116-105).