Avec le retour de Dewayne Dedmon et l’arrivée de Clint Capela, les Hawks en salivent déjà

Pour une équipe avant-dernière de la conférence Est, les Hawks peuvent être satisfaits de leurs opérations réalisées avant la « trade deadline », notamment à l’intérieur avec Clint Capela en tête de gondole, un joueur qui offre de nouvelles possibilités, notamment sur le pick-and-roll où il pourrait être le pivot finisseur qui roule vers le cercle ou bien conclure au alley-oop ligne de fond, avec John Collins qui trouve le Suisse dans les airs à l’image de ce que peut faire Draymond Green, comme l’a décrit le GM et président des Hawks, Travis Schlenk.

« Clint est très bon depuis la ligne de fond, donc si John Collins roule, il pourra se présenter sous le cercle, » a précisé l’ancien assistant GM des Warriors où il a notamment été crédité du recrutement de Draymond Green, drafté en 35e position en 2012. « Quand j’étais à Golden State et qu’on avait Draymond Green qui roulait, ce n’était pas vraiment sa force, mais sa façon d’envoyer des lobs est une aptitude que John peut développer dans son jeu de passes, pour créer et être un facilitateur dans cet aspect du jeu et non pas uniquement un finisseur. »

Pour Dewayne Dedmon, Jabari Parker a fait pencher la balance

Clint Capela n’est en revanche pas un poste 5 qui étire les défenses, ce qui ne changera pas vraiment John Collins pour le coup, lui qui a évolué avec Bruno Fernando, Damian Jones, « un joueur au registre similaire à celui de Clint », précise Travis Schlenk et alors qu’Alex Len n’a pas vraiment réussi à remplir ce rôle. « Ce n’est pas la première fois que John joue avec des grands qui n’étirent pas les raquettes. »

Sur ce point précis, Atlanta va pouvoir bénéficier du retour de Dewayne Dedmon, les Hawks ayant un temps imaginé rapatrier leur ancien pivot avant de se raviser une fois Clint Capela récupéré.

Sauf qu’au dernier moment, c’est finalement Sacramento qui a tenté une dernière offre en demandant Alex Len et Jabari Parker en échange, un deal qui permettait à la franchise de Géorgie de s’y retrouver au niveau de sa masse salariale, alors que Jabari Parker allait probablement activer sa « player option » pour la saison à venir, à hauteur de 6.5 millions de dollars. En se séparant de lui, c’est comme si Atlanta investissait cet argent sur le gros contrat de Dewayne Dedmon, réduit ainsi de moitié.

« La façon dont on est arrivés à un accord vient d’abord du fait qu’on avait anticipé que Jabari allait probablement activer sa dernière année et qu’on ne pouvait pas investir autant d’argent (sur Dewayne Dedmon, à qui il reste deux saisons à 13.3 millions de dollars chacune). Là, ça ne nous coûte que 6 millions et on récupère deux seconds tours de Draft, » a ajouté Travis Schlenk. « C’est ce qui nous a motivé à le faire. Je ne veux pas dire qu’on n’était pas attentifs quand la situation s’est présentée, mais on a sauté sur l’opportunité, parce que ça représentait un investissement financier mesuré et qu’on récupérait deux atouts supplémentaires. »

Davantage capable d’étirer les défenses, Dewayne Dedmon devrait former une paire intéressante au poste 5, dès que Clint Capela sera remis de sa blessure. De quoi aider Trae Young et les jeunes Hawks, eux qui souffraient vraiment dans la raquette, tout en conservant un maximum de flexibilité financière pour l’été prochain.