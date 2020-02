L’interception décisive de Marcus Smart dans son dossier de candidature au titre de meilleur défenseur

Si Jayson Tatum a porté les Celtics aves ses 26 points, si Kemba Walker a distancé le Thunder avec deux tirs primés de suite – sur ses 27 points – dans le « money time », l’un des héros des C’s hier soir s’appelle Marcus Smart, 7 points au compteur, mais aussi une interception décisive à 6 secondes la fin alors que Shai Gilgeous-Alexander avait le ballon de l’égalisation.

« Shai a laissé la balle devant moi » raconte l’âme de Boston. « J’étais assez près pour faire ce que j’avais à faire et j’ai réussi à lui voler le ballon. J’avais le sentiment de devoir faire quelque chose et c’était là, juste devant moi, donc j’ai pris la décision d’y aller. »

« C’est le Defensive Player of the Year, il n’y a pas de débat »

« Super action, très importante » juge Brad Stevens. « On a précipité deux ou trois possessions, on a fait des erreurs, mais c’était une interception incroyable de la part de Marcus. » Une action qui paraît simple mais qui ne l’est pas. Enfin si, elle l’est pour un défenseur de la trempe de Marcus Smart, dont le talent de ce côté-là du terrain n’est plus à prouver, mais aura encore été mis en lumière hier soir.

« C’est pour ça qu’il est là » souligne Kemba Walker. « Il apporte une énergie différente à notre équipe. On est heureux de l’avoir sur le terrain. C’est le Defensive Player of the Year, il n’y a pas de débat. Il n’y a pas beaucoup de joueurs capables de faire ce genre d’action dans ce genre de situation clutch. »