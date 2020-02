Avis de tempête à San Antonio

Il règne un parfum de fin d’époque à San Antonio. Les Spurs sont à mi-chemin de leur « rodeo trip », composé de huit matches d’affilée à l’extérieur, et pour le moment, le bilan est catastrophique : zéro victoire en quatre matches.

Surtout que les deux dernières rencontres, contre Portland et Sacramento, étaient les plus abordables sur le papier. Comment donc imaginer que les Texans vont réussir à inverser la tendance contre Denver, Utah et deux fois à Oklahoma City ? « On doit prendre les matches les uns après les autres », écarte Rudy Gay. « Si on le fait ainsi, alors ça ira. Road trip ou non, on a besoin de victoire. »

Ce revers à Sacramento est symptomatique des soucis défensifs de San Antonio. Sans être brillants, les Spurs avaient été relativement solides en première mi-temps. En troisième quart-temps, ils parviennent même à faire la différence (70-76). Puis, la défense craque totalement. Les Kings passent un 17-2. « C’est inacceptable », soutient Gregg Popovich. « Les joueurs doivent faire mieux, c’est tout. »

Buddy Hield a puni la naïveté de la défense texane

Quand LaMarcus Aldridge évoque des « erreurs défensives », ce sont les mauvaises rotations qui ont permis aux Kings de trouver Buddy Hield. Harrison Barnes fixe la défense poste bas, provoque une prise à deux, et une fois le ballon lâché, il termine dans les mains du shooteur californien. Les Spurs ne sont jamais trop loin de lui, mais cette incapacité à contenir un joueur chaud est un signe de mauvaise santé.

« Contre Portland, on a forcé Damian Lillard, qui tourne à 45 points de moyenne, à ne pas avoir le ballon en main », analyse LaMarcus Aldridge. « On a perdu car d’autres ont mis des tirs, notamment des joueurs maladroits habituellement, mais on peut assumer ce choix. Là, on a un shooteur reconnu qui tire encore et encore. »

Et dans ces moments où la défense ne tient plus, l’attaque ne parvient pas à sauver les meubles. Les Spurs n’ont dépassé les 105 points qu’une seule fois depuis quatre matches. Là encore, on peut isoler un élément pour illustrer les soucis généraux de l’équipe de Gregg Popovich. S’il y a bien un joueur qui est fâché en attaque, c’est Rudy Gay.

L’ailier accumule les matches à moins de dix points depuis trois semaines et il loupe la cible continuellement. La saison passée, il shootait à 40% de réussite à 3-pts. Cette année ? 31%…

« C’est mental », assure-t-il. « Je ne peux pas laisser cela me frustrer. Sur un plan personnel, je ne joue pas bien. Mais je sais ça va finir par tomber. Je dois être de nouveau à l’aise avec mon tir, avec ce que je fais. Je dois retrouver la confiance. Cela me manque depuis un bon moment. »

Cela fait aussi un moment que les Spurs n’ont pas manqué les playoffs, 23 ans même et la saison 1996-1997, mais avec la dynamique actuelle et les quatre matches d’écart avec le 8e (Memphis), l’heure n’est pas à l’optimisme…