Un rodéo risqué pour les Spurs

En février, il y a deux traditions dans le monde de la NBA : le All-Star Game et le « rodeo trip » des Spurs. En effet, chaque saison depuis 2002, l’AT&T Center est privatisé par le San Antonio Stock Show & Rodeo.

Résultat : les Texans remplissent leurs sacs et prennent l’avion plusieurs semaines. Cette année, ce sera huit matches à l’Ouest (10 000 kilomètres à parcourir) entre le 3 et 23 février, et les affiches seront appétissantes pour le public mais périlleuses pour les joueurs de Gregg Popovich. « Ça va devenir sérieux là », annonce Dejounte Murray.

C’est peu de le dire. Voici le programme : Clippers, Lakers, Portland, Sacramento, Denver, Oklahoma City, Utah et de nouveau Oklahoma City. Ce « road trip » se jouera en deux temps, à cause de la coupure du All-Star Game. La première séquence sera rude avec 6 matches en 9 jours !

Outre l’aspect purement sportif, ces semaines loin du Texas sont toujours importantes dans le calendrier des Spurs, sur le plan mental notamment.

« C’est le moment de la saison où on sait qu’il faut être affuté. C’est notre moment pour nous rassembler, sur et en dehors du parquet », souligne Rudy Gay. « C’est une bonne opportunité pour les joueurs, car il n’y a aucune distraction », commente Gregg Popovich. « Ils sont ensemble et apprennent les uns sur les autres. On essaie toujours de faire naître ce genre d’esprit de ces moments. »

Un énorme raté la saison passée

Sauf que si ces voyages ont renforcé les anciens Spurs, ceux de Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili, qui avaient l’habitude de toujours mieux finir la saison régulière qu’ils ne l’avaient commencé, ces dernières années, ce passage fut plus mouvementé. La saison passée par exemple, les Spurs avaient conclu leur périple avec un petit succès et sept défaites – leur pire bilan.

Cette saison, ils sont encore en difficulté et les playoffs sont loin d’être acquis. La série de 22 participations consécutives aux playoffs est donc sérieusement en danger et ces huit matches pourraient lui donner une sorte de coup de grâce. « C’est quelque chose à laquelle, je pense, personne ne va penser », annonce Derrick White. « On est seulement concentré sur l’équipe actuellement. »

Pas la peine donc de faire des prévisions ni de calculer pour les Spurs. La franchise ne peut pas se le permettre. Surtout qu’en plus des matches contre les franchises de Los Angeles, Denver et Utah (les quatre meilleures équipes de la conférence), il y a quatre rencontres contre des adversaires directs pour une place en playoffs avec le double affrontement contre le Thunder, les Kings et les Blazers du bouillant Damian Lillard.

« On a besoin de toutes les victoires possibles », prévient Jakob Poeltl. « On est dans une course compliquée pour les playoffs et on ne doit penser qu’à ça. Notre concentration est à son maximum. J’espère qu’on va pouvoir surfer là-dessus pendant ces voyages. »

Réponse dans trois semaines.