Kelly Oubre Jr. et les Suns mettent une grosse fessée aux Rockets : +36 !

Grosse gueule de bois pour les Rockets. Au lendemain de leur victoire marquante sur le parquet des Lakers, les Texans ont connu une énorme déconvenue sur celui des Suns, qui surfaient pourtant sur une dynamique opposée à la leur, avec quatre défaites consécutives. Mais sans Russell Westbrook, laissé au repos pour ce « back-to-back », et rapidement sans Eric Gordon à cause d’une jambe douloureuse, Houston n’a pas tenu le choc.

Les Rockets se sont faits battre à leur propre jeu avec des Suns beaucoup plus efficaces derrière la ligne à 3-points. Leur grosse adresse extérieure a fait la différence dès le premier quart-temps. En transition, beaucoup, et sur jeu placé aussi, les locaux ont converti sept de leurs neuf premières tentatives de loin. Avec un Ricky Rubio à la distribution, Mikal Bridges, Kelly Oubre Jr et Devin Booker pouvaient tous en profiter.

Déjà 20 points de retard après 12 minutes

Le dernier cité a connu une énorme entame de match, variant les tirs lointains et les attaques de cercle. Après un nouveau « drive » avec la faute de Robert Covington, il pointait déjà à 18 points à l’issue d’un premier quart-temps survolé par les Suns (46-26). La colère de Mike D’Antoni, qui prenait déjà temps-mort sur temps-mort, a eu son effet dans le second quart-temps, seul véritable temps fort des Rockets.

Là où James Harden, seul texan à vraiment émerger, a pris les choses en main. Un « stepback » derrière l’arc, puis un second, puis un autre… Le barbu rentrait quatre tirs primés dans cette période pour ramener son équipe quasiment à lui tout seul à la pause (65-56). Une embellie avant une seconde période dans le brouillard absolu.

L’attaque texane à l’arrêt

Visiblement usés physiquement, les Rockets retombaient dans leur maladresse et le manque de rythme par la suite. Des « floaters » manqués, des tirs courts, parfois contestés, un jeu de transition inexistant… Houston est limité à 36 petits points inscrits en seconde période. Bien plus en confiance, les Suns en profitaient pour remettre la tête de leurs adversaires sous l’eau. Deandre Ayton et Cheick Diallo faisaient le travail dessous.

Et les artilleurs Devin Booker et Kelly Oubre Jr poursuivaient leur chantier. Surtout le gaucher qui profitait du « garbage time », et du bout du banc des Rockets envoyé dans le dernier quart-temps, pour exploser son record de points. Victoire nette et sans bavure des Suns (21 victoires – 31 défaites) qui reçoivent les Nuggets la nuit prochaine. Houston (33 victoires – 19 défaites) reçoit le Jazz dimanche. Avec Russell Westbrook, cette fois.