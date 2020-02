Forts de leur victoire face à San Antonio, les Blazers commencent fort, sur un 10-4 propulsé par Damian Lillard et CJ McCollum. Le meneur rentre même ses quatre premiers tirs à 3-points, dont un stepback sensationnel de fluidité. En face, Rudy Gobert se fait plaisir sans Hassan Whiteside en face, et il place un dunk arrière puis un alley-oop main droite. Portland fait la course en tête mais Utah réplique avec Bojan Bogdanovic de loin.

Damian illard finit à 16 points sur la période, remportée par les Blazers malgré une frayeur pour Anfernee Simons qui tape la tête contre le parquet après une mauvaise réception, et un 3-points au buzzer de Mike Conley (38-32). Probablement énervé du jeu dangereux sur Anfernee Simons, Trevor Ariza pète les plombs après un contact et se fait éjecter. Le banc des Blazers est bien maigrelet à deux joueurs encore en tenue, et Utah repasse devant avec Joe Ingles qui tire de loin pour un 12-3 initial en deuxième quart-temps.

Damian Lillard revient en jeu et Portland retrouve l’équilibre. CJ McCollum l’épaule bien et les Blazers reprennent les devants. La frustration est palpable avec Gobert qui réclame une faute, Donovan Mitchell qui se chauffe et prend une technique, tout comme Gary Trent Jr, et Carmelo Anthony plus tôt. Trent est l’étincelle pour Portland qui finit fort et compte 14 points d’avance à la pause derrière 27 points de Damian Lillard (72-58).

Le Jazz sur le fil

Dame réussit un nouveau tir impossible malgré un contact avec Donovan Mitchell, mais Portland est dans le dur offensivement. Utah passe un 17-5 pour revenir à -4, avec Mike Conley et Donovan Mitchell qui trouvent enfin du rythme. Melo rentre le panier plus la faute mais le Jazz enfonce le clou. Pire, Damian Lillard devient court. Le troisième quart-temps penche clairement vers Utah avec un 30-17 qui le ramène à une courte tête (89-88).

Gary Trent Jr. est toujours aussi actif mais le Jazz garde la main. S’ensuit un 9-0 avec Rudy Gobert qui domine dans la peinture. Les Blazers font de la résistance avec Damian Lillard qui maintient son équipe à portée mais ça se complique à l’approche du « money time ». Royce O’Neale se retourne vers le banc des Blazers après un tir dans le coin qui redonne +5. Mais encore, Damian Lillard répond avec un tir de fou pour égaliser à une minute de la fin.

Avec Bojan Bogdanovic et Donovan Mitchell, Utah reste devant jusqu’au tournant du match, à 19 secondes de la fin.

Damian Lillard file au layup et Rudy Gobert le contre… mais clairement après que le ballon a touché la planche ! Les arbitres ne bougent pas. Le meneur des Blazers est furieux mais c’est bien Utah qui s’impose et met fin à sa série noire (117-114). Les Blazers se voient eux priver d’un match crucial dans la course aux playoffs…