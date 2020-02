Steve Kerr : « Minnesota avait besoin qu’Andrew Wiggins soit une star, nous n’allons pas lui demander d’être une star »

Golden State a fini par rééquilibrer son roster en laissant filer D’Angelo Russell à Minnesota et en récupérant un ailier en la personne d’Andrew Wiggins au dernier jour de la « trade deadline ».

Le front office des Warriors a estimé que le deal était équitable et servait leurs besoins à l’aile, pour épauler à terme le trio Curry-Thompson-Green. Andrew Wiggins aura un rôle bien précis lorsque tout le monde sera à nouveau en bonne santé. Sur du jeu rapide, pour exploiter au maximum ses qualités.

« C’est un ajustement de position, pour le moment où on sera au complet, » a souligné Steve Kerr. « Le gros trou de notre roster est vraiment au poste 3. C’est difficile de trouver des ailiers de nos jours, que ce soit à la Draft ou à la free agency. Par rapport à sa position, c’est un deal qui fait sens. Wiggins est un athlète électrique et on veut jouer vite. Il sera à l’aile et lorsqu’on poussera le ballon en contre-attaque, on lui demandera de sprinter vers l’aile à chaque fois. Il a les moyens de remplir ce rôle ».

Un rôle de facteur X

Car Andrew Wiggins présente aussi de nombreuses lacunes, dans l’adresse au tir notamment. Mais Steve Kerr reste confiant dans la mesure où son renfort va évoluer dans un contexte tout à fait différent et avec un rôle plus limité, ce qu’on appelle d’ailleurs un « role player », un potentiel facteur X.

« Il a été dans une situation difficile, avec ce que certains ont jugé comme des performances médiocres ces dernières années, alors voyons ce que nous pouvons faire, voyons ce qu’il peut faire à côté d’un groupe de joueurs qui a eu beaucoup de succès. Il y a une différence dans le rôle qu’on va lui demander d’accomplir aussi. Minnesota avait besoin qu’il soit une star. Et nous n’allons pas lui demander d’être une star. On ne va pas l’obliger à endosser ce rôle dans une équipe qui a déjà des stars. Ça fait une grosse différence. Il peut nous faire des cartons, mais ce qu’on attend de lui, c’est de l’énergie, de l’implication défensive et sprinter en contre-attaque ».