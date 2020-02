Jrue Holiday séduit par le potentiel des Pelicans

Nul doute que les grosses écuries de la ligue avaient un œil sur Jrue Holiday ce jeudi soir. Plusieurs équipes étaient clairement intéressées par l’arrière, qui reste un des joueurs les plus complets et solides de la ligue à son poste.

Sauf que finalement, il est bien resté à New Orleans. On le savait heureux chez les Pelicans, mais il aurait pu tout de même aller au bras de fer pour atterrir dans une équipe en meilleure posture. Il ne l’a pas fait.

« Je regarde l’effectif, les joueurs et rien qu’en parlant avec eux, je perçois un caractère », déclare-t-il à The At hletic. « On a des joueurs qui en veulent, qui souhaitent gagner. Tout le monde connaît des périodes difficiles, à moins d’avoir une énorme équipe. Les joueurs dans ce groupe ont été clairs : ils veulent être ici et gagner. Pourquoi ne voudrais-je pas faire partie de ça ? »

Les récents résultats des joueurs d’Alvin Gentry peuvent faire naître un enthousiasme logique pour Jrue Holiday. Depuis les débuts de Zion Williamson, les Pelicans affichent un bilan de 4 victoires pour 4 défaites. Ce n’est pas impressionnant mais ils ont affronté des grosses formations (Denver, Milwaukee, Houston) et ils peuvent se targuer de succès contre Boston ou Memphis. Plus globalement, ils sont même à 13-8 sur les 21 dernières rencontres.

C’est déjà bien mieux que le très vilain 6-22 du début de saison, avec notamment ce triste record de franchise de 13 défaites de rang. Avec un peu plus de vécu et moins de blessures, ces Pelicans auront des arguments pour embêter une grande partie de la ligue. C’est bien ce potentiel qui séduit l’ancien des Sixers.

« J’ai la sensation que ce qu’on a ici est prometteur. Ces dernières années, il y a eu de l’incertitude, des coéquipiers qui changeaient chaque année. Là, manifestement, avec le nouveau management et les recrues, on est jeune et affamé. On peut bâtir quelque chose ensemble. J’ai toujours voulu être impliqué dans la construction d’une équipe, on a ça ici. J’adore gagner, comme tout le monde. Mais, on a de bonnes bases ici et on peut aller loin. Je le sens. Je veux faire partie d’une aventure pour laquelle je pourrais me retourner et en être fier quand elle sera terminée. »

Pour Jrue Holiday et ses coéquipiers, la course aux playoffs n’est pas encore finie. Actuellement 11e, les Pelicans accusent 5.5 victoires de retard sur la huitième place à l’Ouest. La fenêtre est donc encore un peu ouverte.