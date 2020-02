Alfonzo Mckinnie s’engage pour quatre ans avec Cleveland

Passé par le Luxembourg puis titulaire en finale NBA avec les Warriors, le parcours d’Alfonzo McKinnie est tout sauf un fleuve tranquille, mais ça ressemble à un vrai conte de fées et le voilà qui vient de s’engager pour quatre ans avec les Cavaliers. The Athletic évoque un contrat de 7 millions de dollars, et il faut rappeler que l’ailier avait été coupé puis réintégré il y a quelques semaines par ces mêmes Cavaliers.

Sa persévérance a payé, et il va pouvoir enfin s’installer durablement dans une franchise où l’on apprécie ses qualités défensives et sa mentalité. Il y a 15 jours, il expliquait combien il était simplement heureux d’être en NBA puisqu’il avait galéré en début de carrière.

« Beaucoup de gars de Chicago ont probablement connu tout ça avant », racontait-il au Plain Dealer. « Certains ont des meilleures situations que moi, mais personnellement, j’ai surmonté beaucoup de choses et d’obstacles. Je suis construit pour ça. J’ai approché le fond du fond du basket, en jouant au Luxembourg, en seconde division, ma première année. J’ai fait de gros progrès sur le plan mental cette saison-là. J’étais dans un autre pays pour la première fois, avec une autre culture, un environnement différent. »

Et aujourd’hui, il va pouvoir se poser.