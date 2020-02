Inactifs lors de la « trade deadline », les Bulls veulent donner une vraie chance à leur effectif

Équipe décevante mais toujours dans la course aux playoffs, Chicago était susceptible de tenter quelque chose ce jeudi soir, histoire de donner un coup de fouet à un groupe qui peine à montrer son meilleur niveau.

Finalement, la soirée a été tranquille du côté de « Windy City ». John Paxson le justifie par une logique de patience.

« Compte tenu de notre effectif, d’une saison décousue avec les blessures, on n’allait pas transférer Zach LaVine, Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr. ou Coby White, tout simplement parce qu’on ne sait pas encore où on en est. On a encore besoin de voir », annonce le vice-président des opérations basket. « On est entré en reconstruction en 2017 et on est encore dans une phase où on veut devenir une bonne équipe. On avait des espoirs cette saison, on n’a pas commencé comme on l’aurait souhaité, et les blessures nous ont frappés. »

Les Bulls attendent donc de voir si ce jeune groupe peut devenir assez fort pour s’installer dans le Top 8 à l’Est. Si c’est le cas, pourquoi le casser ? Si ce n’est pas le cas, il sera alors temps d’opérer des changements.

« L’après All-Star Break va nous servir pour évaluer la suite », prévient John Paxson. « Mais on n’abandonne pas nos jeunes. Beaucoup de personnes dans cette ligue font des erreurs. Je sais que l’équilibre ne tient pas longtemps, mais il ne faut pas agir trop tôt. »

Pourtant, les noms de Denzel Valentine et surtout de Thaddeus Young ont circulé. John Paxson l’a confirmé mais il a aussi déclaré qu’il n’avait reçu aucune offre pour l’ailier fort. De son côté, l’agent du joueur livre que plusieurs équipes étaient intéressées, mais visiblement, cela n’a pas été plus loin qu’un simple intérêt.

Les Bulls repartent donc pour la seconde partie de saison avec le même effectif et battus par les Pelicans jeudi soir, ils pointent toujours à la neuvième place à l’Est, avec 3.5 victoires de retard sur le huitième, Orlando.