Toronto, la force tranquille

Ils étaient, en partie, habitués à jouer sans Kawhi Leonard puisque l’ailier avait manqué 22 matches la saison passée, mais les récentes prestations des Raptors sont tout de même remarquables.

La saison passée, après 51 matches, les futurs champions présentaient un bilan de 36 victoires et 15 défaites. Cette saison, ils sont à 37 victoires pour 14 défaites et c’est le troisième bilan de la ligue derrière les Bucks et les Lakers. Et la dernière victoire, contre Indiana, n’est pas la moins importante, ni la moins symbolique.

Sur le fond déjà, elle est la 12e de rang, soit la meilleure série de l’histoire de la franchise. Ce n’est que la sixième fois, en 35 ans, que le champion en titre établit son record de franchise la saison après son titre. Sur la forme ensuite, elle a été arrachée dans les ultimes secondes après un comeback.

« On a su garder notre calme durant la rencontre », assure Serge Ibaka, l’auteur du shoot décisif. « On a déjà connu ça, même en playoffs. On a cet état d’esprit, on ne lâche jamais. Quand les choses tournent mal, on reste soudés. C’est cela qui nous rend si unique. »

Il reste 2min27 et les Raptors sont menés de 10 unités. Ils vont alors inscrire 11 points de suite pour gagner. De vrais durs à cuire. « On joue 48 minutes. On est comme ça. On se donne une chance », commente Kyle Lowry.

Même les blessés ne les perturbent pas

Pourtant, les champions en titre sont privés de Marc Gasol depuis quatre matches, de Norman Powell depuis deux rencontres et n’affichent pas toujours un niveau de jeu impressionnant. Contre Indiana, il n’y avait que neuf joueurs sur la feuille de match. Mais mentalement, c’est très solide.

« On le disait déjà avant cette série de victoires : on n’a pas toujours été bon, mais on continue d’essayer de trouver des solutions », déclare Nick Nurse. « Là, on n’a pas vraiment été bon, à la différence des Pacers. Il faut leur rendre ce crédit, ils ont été excellents. En ce moment, je fais mon maximum avec ces joueurs et on possède une vision à long terme. »

Le long terme, ce sont les playoffs après une soirée de « trade deadline » qui devrait être tranquille au Canada. Aucune rumeur ne vient bousculer la franchise et les Raptors vont pouvoir aborder la fin de saison régulière avec sérénité avant d’entamer la défense de leur titre au printemps. Rien ne semble pouvoir faire trembler le dinosaure.

« Si tout change d’ici 21 heures, alors on s’adaptera », annonce le coach. « Si ce n’est pas le cas, on pourrait se concentrer sur la trentaine de matches qu’il nous reste et sur comment on gérera les joueurs ici présents. »