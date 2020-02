Le MVP de la nuit : Nikola Jokic en démonstration face à Rudy Gobert

S’il n’avait eu besoin que de trois quart-temps mardi soir pour valider la victoire des Nuggets contre Portland et notre trophée de MVP de la nuit, Nikola Jokic a dû rester sur le parquet jusqu’au bout hier soir contre Utah pour obtenir le même résultat, grâce un 11e triple-double cette saison : 30 points à 14/24, 21 rebonds, 10 passes. Un 30/20/10 extrêmement rare. Le tout contre Rudy Gobert, le double meilleur défenseur de la NBA en titre.

Seuls sept Nuggets ont joué sur le parquet d’un Jazz qui a longtemps fait la course en tête, comptant jusqu’à 15 points d’avance dans le troisième quart.

Mais avec le précieux soutien du revenant Jamal Murray, auteur de 31 points, le Joker et son 50 d’évaluation ont infligé aux coéquipiers de Rudy Gobert, fébriles en fin de partie – un panier dans les sept dernières minutes – un cinquième revers de suite. Après leur avoir déjà donné le troisième la semaine dernière.

« Personne n’aurait misé sur nous. La pression était de leur côté » note le Serbe. « On y croyait. On ne voulait pas laisser filer ce match. On avait des excuses, on a que sept gars, mais on a eu deux jours pour se reposer. »

La cerise sur le gâteau : ce fadeaway sur une jambe à une1 minute de la fin pour donner l’avantage aux siens. Sur la jambe droite ! « C’est remarquable de voir sa performance, sa progression, sa maturité, comment il continue d’aller plus haut » liste Mike Malone. « Je le fais jouer 40 minutes, il fait toutes les bonnes actions, les grosses actions. Peut-être que je le fais trop jouer, je vais devoir faire attention avant le All-Star break. Il s’en fiche des récompenses individuelles, il ne veut pas être MVP, il veut aider l’équipe à gagner un titre. C’est sa priorité et c’est pour ça que je le respecte autant. »