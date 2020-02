Il n’a même pas eu besoin de rentrer en jeu dans le dernier quart-temps. Son équipe menant déjà de 34 unités après 36 minutes, Nikola Jokic a pu se reposer dans la large victoire des Nuggets face aux Blazers. Avant de regagner son banc, le pivot a eu le temps de réaliser un sacré chantier.

Hassan Whiteside toujours aussi nonchalant en défense, et limité à 8 points et 5 rebonds pour autant de fautes, n’a pu que constater les dégâts. N’hésitant pas à prendre sa chance de loin (3/5), notamment en tête de raquette, le Serbe a régalé avec son jeu au poste : des appuis solides, un jeu de feintes efficace et des hooks plein de toucher.

Et quand la défense se resserrait, il n’avait qu’à distribuer vers ses shooteurs. La feuille de stats finale est particulièrement propre : 29 points (11/17), 13 rebonds, 9 passes, 3 contres, 2 interceptions et 46 d’évaluation. Il échoue à une passe de son 11e triple-double de la saison. « Tout le monde était connecté, » dira-t-il après la rencontre. « Tout le monde avait le même objectif : stopper Dame (Damian Lillard). »

Mission accomplie pour Jokic et les Nuggets, les Blazers n’ayant pas réussi à le stopper, lui. Peu d’équipes y parviennent en ce moment. Sur ses dix dernières sorties, il tourne à 25 points, 11 rebonds et 8 passes de moyenne.