Les Nuggets ramènent violemment les Blazers sur terre

Avec leur cinq habituel désormais, les Blazers sont solides en premier quart-temps. Si Denver prend le meilleur départ avec Gary Harris qui place un dunk d’entrée de jeu, et Nikola Jokic qui s’amuse à (sur) feinter Hassan Whiteside, Portland réagit au moyen d’un 14-4 propulsé par l’inévitable Damian Lillard mais le Joker poursuit son chantier. Il s’arrête derrière l’arc sur la transition, attend que tout le monde passe, avant de décocher une nouvelle flèche.

Denver remporte la période après un dernier panier du futur Wolf Malik Beasley, plus la faute, et ça fait +9 pour les locaux (37-28). Les Nuggets continuent leur course en tête en deuxième quart, avec l’autre futur Wolf Juancho Hernangomez qui confirme sa belle forme du moment avec un dunk plus la faute, bien servi par Jokic. Carmelo Anthony est l’auteur de la faute, et clairement dans un soir sans offensivement (il finira à 0/5 aux tirs…).

Avec leurs seconds couteaux, Anfernee Simons et Gary Trent Jr. en l’occurrence, les Blazers s’accrochent mais l’écart enfle ! Jerami Grant dunke sur la tête de Lillard au sol avant de rentrer de loin et ça fait +24. Les problèmes défensifs de Portland sont criants sur cette fin de mi-temps et c’est presque encore pire offensivement, avec 10 points seulement marqués en deuxième quart ! À la pause, Denver est en contrôle sur son terrain (64-38).

Les Nuggets en roue libre

CJ McCollum arrive à s’infiltrer dans la peinture avec une belle finition main gauche malgré la faute, et Damian Lillard rentre une de ses bombes patentées, mais Portland reste à des années lumière de son adversaire du soir. Barton sanctionne de loin et Grant se fait plaisir sous le cercle, dans la défense fantoche de Rip City.

Terry Stotts envoie Caleb Swanigan au feu, face à Jokic, mais le pivot serbe en fait son goûter, avec ses mouvements travaillés au poste bas. Avec 27 points et 12 rebonds déjà, le Serbe a fait son match et Denver reste plusieurs tons au-dessus (100-74).

Le dernier quart-temps est une simple formalité pour les Nuggets qui déroulent leur jeu. Grant et Hernangomez en profitent pour faire du chiffre, 17 points pour le premier et 7 points, 11 rebonds pour le second pour ses adieux à Denver. En face, c’est Anfernee Simons et Mario Hezonja qui se mettent en lumière dans un dernier quart pour du beurre. Les Nuggets ramènent les Blazers sur terre avec une victoire nette et sans bavure qui met fin à la belle série de Portland (127-99).