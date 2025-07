Les Lakers et les Spurs se reprennent lors de la California Classic Summer League

Quatre équipes et désormais un même bilan à la California Classic Summer League. Vainqueurs dimanche, les Lakers (103-83 contre Miami) et les Spurs (90-88 contre les Warriors) reviennent sur leurs victimes du jour au classement avec désormais une victoire pour une défaite.

Los Angeles n'a eu aucun mal à se défaire du Heat, en remportant chacun des quatre quart-temps. Les Angelinos ont surtout bien exploité les balles perdues adverses, bien mieux en tout cas que la formation floridienne dans un match qui n'a pas manqué de “turnovers” (43 cumulées sur les deux équipes).

À ce petit jeu, Bronny James a signé une des actions du match en tout début de rencontre, avec une interception et un dunk en altitude malgré le retour de la défense. Il a cumulé 10 points à 3/7 au tir et 2 rebonds en à peine plus de dix minutes, un des rares joueurs installés en NBA à s'être illustré.

Dalton Knecht n'a pas pesé avec 4 points (2/7 dont 0/3 à 3-points), 3 rebonds et 4 balles perdues en 22 minutes de jeu, Trey Jamison III a cumulé six fautes en 12 minutes pour 3 petits points. Pour trouver la trace de belles copies, il fallait se tourner vers les joueurs flirtant avec la Ligue, sans vraiment parvenir à s'imposer ces dernières saisons. Comme Darius Bazley, ancien joueur notamment du Thunder, auteur de 16 points et 9 rebonds en sortie de banc, ou Cole Swider (35 matchs avec quatre franchises ces trois dernières saisons), meilleur marqueur du match avec ses 20 points à 7/10. Côté Heat, Kel'el Ware termine avec 12 points et 3 rebonds en 28 minutes, alors que le rookie Kasparas Jakucionis est totalement passé à côté : 4 points mais à 0/3, 2 passes décisives seulement en 21 minutes et surtout 5 balles perdues.

Dans l'autre match du soir, les Spurs ont pu compter sur une nouvelle belle sortie de David Jones-Garcia, 25 points à 9/14, 3 rebonds, 3 passes, et 3 interceptions, après ses 18 unités lors du premier match.

L'ailier dominicain sort d'une saison pleine en G-League, avec 24.5 points, 7.5 rebonds et 3.2 passes de moyenne. LJ Cryer a, lui, fait bonne impression chez les Warriors avec 19 points à 5/7 derrière l'arc. Le Français Léopold Delaunay a dû se contenter de quatre minutes de jeu (0/1, 1 rebond, 1 balle perdue).