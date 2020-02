La fille de DeMar DeRozan ira à la Mamba Academy

C’est l’histoire d’une triste coïncidence. DeMar DeRozan ne pourra en effet jamais oublier la dernière conversation qu’il a eue avec Kobe Bryant.

« C’était il y a quelques mois, en décembre sans doute, on s’était échangé des messages. On a parlé de la Mamba Academy, de ma fille. Elle va avoir sept ans cette année. On a parlé de la faire intégrer l’équipe des filles au sein de l’académie », s’est notamment remémoré le scoreur des Spurs.

Quelques semaines plus tard, Kobe Bryant et sa fille Gianna perdaient la vie dans un terrible accident d’hélicoptère. Le drame a particulièrement touché DeMar DeRozan, le gamin de Los Angeles, natif de Compton et papa de deux filles. L’ancien joueur de Toronto avait rencontré Kobe Bryant, son idole de jeunesse, pour la première fois en 2004 à l’âge de 15 ans à l’occasion du camp d’été organisé par la star des Lakers, où il avait fait forte impression.

« Depuis ce moment, il a toujours été moitié mentor, moitié ami. Ça a commencé là, et j’ai fait partie de tout ça, à recevoir ses conseils, à être un de ces gars de LA qui avaient cette connexion avec lui (…). À partir de là, j’étais avec lui chaque été, que ce soit pour m’entraîner, jouer… »

Alors qu’il joue toujours avec le cœur lourd et que le départ soudain de Kobe Bryant continue de le hanter « comme dans un mauvais rêve », DeMar DeRozan a donc opté d’honorer la mémoire de l’ancien joueur des Lakers en confirmant l’inscription de sa fille Diar dans le complexe mis en place par le « Black Mamba ».

« J’ai deux filles et c’est la plus âgée. Elle va toujours aller à la Mamba Academy », conclut-il ainsi.