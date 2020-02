Le Heat et les Celtics surveillent Evan Turner

Passé d’Atlanta à Minnesota dans l’échange impliquant quatre franchises et douze joueurs, Evan Turner ne devrait finalement pas porter le maillot des Wolves puisque Heavy.com annonce qu’il va négocier un « buyout » pour se retrouver free agent. Une situation que deux franchises de l’Est surveillent avec intérêt : les Celtics et le Heat. C’est dire si la cote de l’ancien arrière-ailier des Blazers reste correcte.

À Boston, on le connaît évidemment très bien, et il pourrait apporter de la création en sortie de banc à un poste où il y a tout de même embouteillage avec Jaylen Brown, Jayson Tatum et Gordon Hayward.

Au Heat, même constat mais la polyvalence d’Evan Turner rappelle forcément celle de Justise Winslow, hélas scotché à l’infirmerie depuis plusieurs semaines et qui n’a joué que 11 matches cette saison. Miami a tout de même un avantage par rapport à Boston puisque le Heat possède une place de libre dans son effectif.

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.