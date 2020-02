Ja Morant, fan de la première heure de Brandon Clarke

Les Grizzlies auront trois joueurs au Rising Stars Challenge, preuve qu’ils ont eu du nez depuis deux ans lors de la Draft avec Jaren Jackson Jr, Ja Morant et Brandon Clarke. Ce dernier est le moins connu des trois, mais Ja Morant « himself » l’avait dans son viseur depuis longtemps, et il l’a révélé au Canadian Press. « Je vais vous raconter quelque chose de dingue, mais j’avais l’habitude de regarder Gonzaga, et de regarder jouer Brandon » raconte le meneur de Memphis. « Une fois, j’ai dit à mon père : « Imagine s’il jouait le pick-and-roll avec moi, j’aurais juste à envoyer la balle vers le cercle, et il aurait juste à courir et l’attraper. Le soir de la Draft, quand on l’a sélectionné, mon père m’a dit : « Tu te souviens de ce que tu disais au sujet de Brandon ? » Et je lui ai répondu que « oui » !«

Depuis, Brandon Clarke s’est imposé comme la principale rotation intérieure, derrière Jaren Jackson Jr et Jonas Valanciunas, et pour son coach, il serait « dans le Top 10 de la Draft si on sélectionnait à nouveau. »

Ailier-fort hyper athlétique, Brandon Clarke prouve depuis le début de saison qu’il n’est pas qu’un dunkeur et un joueur qui cavale. C’est aussi un bon shooteur, et son timing et sa mobilité sont précieuses en défense. « C’est juste un gars spécial. Il a juste un moteur différent » estime Ja Morant. « .Il entre sur le terrain, va sans doute prendre un rebond, dominer tout le monde sur le terrain et aller au dunk. Il fait tout ce qu’il est possible de faire pour aider l’équipe. Il contre, il prend des rebonds, il marque des points… Il y a son shoot signature, ce floater au milieu de la raquette. C’est juste un super talent« .

Dixième marqueur chez les rookies avec ses 12 points de moyenne, Brandon Clarke est aussi le numéro 2 au pourcentage aux tirs et au rebond. Le tout en étant remplaçant, et son coach vante son opportunisme. « Pendant toute la saison, il a plus ou moins ce don d’être là au bon endroit au bon moment » expliquait Taylor Jenkins après la victoire face aux Wizards. « Je pense qu’il a une très grande entente avec ses coéquipiers et joue à un super rythme. Il colle juste parfaitement notre style de jeu où le ballon circule en permanence et où les joueurs bougent, et il a évidemment réalisé quelques highlights là-dedans. Mais il est juste super efficace, et il n’essaie pas de forcer quoi que ce soit. Il prend ce que la défense lui donne. »

Au Rising Stars Challenge, Ja Morant et Brandon Clarke seront adversaires, et le meneur des Grizzlies a promis de lui réserver quelques surprises…