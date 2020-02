Ian Mahinmi prêt à revenir en équipe de France

« L’équipe de France, pour moi, c’est terminé. Le wagon est passé. » C’est avec ces mots que Ian Mahinmi nous avait laissé entendre en 2017 qu’il prenait sa retraite internationale.

Avant de préciser un peu sa pensée un an plus tard – « Je voulais juste dire que le train de l’équipe de France avance, avec ou sans toi, que tu sois motivé ou pas » – et même totalement aujourd’hui, chez nos confrères de L’Équipe : le pivot n’a pas fait une croix sur la maillot bleu. Il rêve même de le porter à Tokyo.

« Je suis disponible pour l’équipe de France » affirme-t-il. « Je ne prétends pas mériter d’aller aux JO, mais compte tenu des malentendus qui ont pu exister dans le passé, je voulais clarifier ma position. Si j’ai la chance d’être appelé à batailler pour une place dans l’équipe, si on estime que je peux apporter, bien sûr que je viendrai. »

Une concurrence rude à l’intérieur

À 33 ans, alors qu’il est dans sa dernière année de contrat avec les Wizards, le Français affiche ses meilleures moyennes depuis quatre ans : 7.9 points, 6.1 rebonds et 1.3 contre en 22 minutes, le tout comme titulaire.

Mais le pivot, qui compte 32 sélections en équipe de France et seulement deux campagnes internationales en bleu (EuroBasket 2009 et Coupe du monde 2010), devra se frayer un chemin au milieu des intérieurs médaillés l’an passé en Chine que sont Rudy Gobert, Amath M’Baye, Vincent Poirier, Mathias Lessort et Louis Labeyrie. Sans oublier Adrien Moerman, Kim Tillie, Moustapha Fall, Guerschon Yabusele ou encore Mouhammadou Jaiteh.