LeBron James et les Lakers trop forts pour les Spurs

La rencontre débute sur un festival de tirs ratés de chaque côté. Après cinq minutes, le score en témoigne (6-6). Les Spurs ne trouvent la solution qu’à 3-points tandis que les Lakers ne marquent que dans la peinture. Très vite, les bancs s’ouvrent et l’adresse revient quelque peu. Mais le rythme reste toujours aussi décousu. Los Angeles piétine offensivement et enchaîne les pertes de balle, mais San Antonio n’en profite pas pour autant. Au final, ce sont les Californiens qui virent en tête (21-19) après douze minutes sans saveur.

La défense des Lakers assomme les Spurs

Dans le deuxième quart temps, les Lakers défendent fort et forcent les Spurs à rater 11 tirs d’affilée. Le premier écart se crée (28-20). Le temps-mort de Gregg Popovich remet son équipe sur les rails mais San Antonio ne défend pas sa raquette et se laisse distancer une fois de plus. DeMar DeRozan (12 points à la mi-temps) tente bien de combler l’écart, mais il est trop esseulé. Sans briller, Los Angeles mène de dix points à la pause (51-41).

L’adresse est enfin au rendez-vous au retour des vestiaires, notamment du côté des Lakers qui font grimper leur avantage (61-47). LeBron James et Anthony Davis se sont mis en route et ça se ressent. Et en plus, JaVale McGee connaît un temps fort : 10 points pour le pivot dans le quart-temps. L’écart touche la vingtaine de points (78-59) et les Spurs se frustrent, à l’image de DeMar DeRozan qui prend une technique.

Mais elle a le mérite de réveiller ses troupes puisque San Antonio inflige ensuite un 10-1 aux Angelenos. Finalement, les Spurs ne se retrouvent menés « que » de treize points à la fin du troisième quart-temps (87-74). Et ils peuvent remercier DeMar DeRozan, auteur de 14 unités dans la période.

LeBron James prend feu à 3-points

Dans le dernier acte, le match s’anime enfin. Les Lakers prennent feu et inscrivent 7 tirs à 3-points (dont 4 pour le seul LeBron James) en quatre minutes. Forcément, ils s’envolent au score et obligent les Spurs à prendre un temps-mort (108-87). Et tout le banc de L.A. vient congratuler son « King » sur le parquet.

Finalement, ce coup de chaud sera fatal aux Texans qui ne reviendront jamais. À cinq minutes de la fin, Gregg Popovich agite le drapeau blanc et ouvre son banc. Les Spurs auront été écrasés au rebond (58-28) et n’auront jamais vu le jour en deuxième mi-temps (78-61).

Au niveau des statistiques, LeBron James finit en 36-7-9. À ses côtés, Anthony Davis ajoute 18 points tandis que Kyle Kuzma et Dwight Howard terminent en double-double en sortant du banc. En face, DeMar DeRozan compile 29 points et 9 rebonds mais aura manqué de soutien. Défaits à deux reprises à Los Angeles, les Spurs débutent mal leur « rodeo trip ». Quant aux Lakers, ils « sweepent » pour la première fois de leur histoire San Antonio en saison régulière (3-0). Et s’imposent pour la première fois au Staples Center depuis le décès de Kobe Bryant.